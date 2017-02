Příměstské tábory jsou hitem nejen během léta

Českolipsko - Školáci mají týden volna, čekají je tábory i ideální podmínky na horách.

Děti vyráběly keramikuFoto: Deník/ Jakub Šťástka

Školákům z Českolipska začínají jarní prázdniny. Kdo nevyráží na hory, těší se na příměstské tábory, které jsou v posledních letech velkým hitem. A to jak pro děti, tak pro rodiče, kteří se nemohou uvolnit z práce. Jde o atraktivní variantu, jak své dítě co nejlépe zabavit. Týden bez školy děti z České Lípy čeká od 20. do 26. února.

Celodenní program, zábava a k dobru navíc týden strávený ve společnosti vrstevníků. S atraktivní nabídkou příměstských táborů přicházejí na příští týden domy dětí a mládeže a pořádají je i některé školy. „Jsem ráda, že tady možnost příměstských táborů je, syn už se na tábor těší, protože tam bude se svými vrstevníky a pozná i jiné děti než ve škole. Za sebe jsem ráda, že nemusím dovolenou v práci čerpat na celé prázdniny a mohu si ji vybrat až v létě, kdy má prázdniny delší a můžeme je trávit například na koupalištích," uvádí Irena Rychtářová z České Lípy, která využívá školní příměstský tábor.

Libertin má plno

Českolipský DDM Libertin chystá na jarní prázdniny dva tábory, jeden příměstský v Lípě a druhý v Krkonoších. Oba dva jsou už dlouho plné. Libertin také na příští sobotu pořádá pro děti a rodiče výlet na hrad Doubravka.

I v sousedním Novém Boru nabízí DDM Smetanka příměstský tábor, který slibuje spousty zábavy včetně bobování a týdenní program se zimní tématikou chystá i DDM Cvikováček ve Cvikově. Systém bez přihlášení pak nabízí DDM Vážka v Mimoni, kam mohou děti o jarních prázdninách vyrazit na turnaje v deskových a stolních hrách.

Živo bude také na sjezdovkách. Zatímco na Českolipsku mizí kvůli oblevě pomalu sníh, na horách v Libereckém kraji stále panují dobré podmínky. Ve skiareálech leží od 40 do 150 centimetrů zmrzlého sněhu či firnu.

Podmínky v jednotlivých areálech se od sebe mírně liší. Náčelník lanovky v krkonošském Harrachově Milan Goč je považuje za ideální. „Je to rychlejší a hezčí lyžování, než bylo. Ráno je manšestr, který se přes den trochu rozjezdí. Povolí ale jen tak tři čtyři centimetry sněhu, více pevný a tvrdý podklad zatím nedovolí," uvedl Goč.

V nedaleké Rokytnici nad Jizerou poslední dva dny inverzní ráz počasí připomínal spíše březen. „Bylo to takové jarní lyžování, ale v dalších dnech by se to mělo změnit. Má se ochladit a vrátit zima. Měli bychom být nad hranicí, kde bude pršet," uvedl ředitel skiareálu Michal Kopecký. Dnes se v Rokytnici koná Pašeráckej vejkend, což je tradiční akce masopustního veselí.

Výborné podmínky by neměly příliš ovlivnit ani dešťové přeháňky, které by se v dalších dnech měly vyskytovat v nižších polohách Jizerských hor. „Uvidíme, jak to nakonec bude. Předpověď se mění. Kde je ale technický sníh, tam to neovlivní. A přírodní máme většinou ve vyšších polohách," dodal Pavel Bažant, ředitel Ski bižu, který provozuje areály v Bedřichově, na Severáku a na Tanvaldském Špičáku.

Kvůli konání Jizerské 50 budou mít běžkaři v Jizerských horách výrazně omezené možnosti, kam mohou o víkendu vyrazit. Upravené stopy ale mohou využít v Krkonoších nebo Lužických horách.