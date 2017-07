Princeznovské šaty a zámek. I tak může vypadat běžný pracovní den

Horní Libchava - Mladá herečka a autorka pohádkových představení Zdena Dařílková baví nejen malé diváky na zámku v Horní Libchavě.

Jednadvacetiletá Zdena Dařílková z České Lípy založila divadlo pro děti, které má stálou scénu na zámku v Horní Libchavě. Scénáře pohádek píše sama a jednotlivé role ztvárňují žáci středních škol.

Na zámek do Libchavy Dařílková jezdila pomáhat už od patnácti let. Postupně se zapojovala do plánování akcí, a když hlavní pořadatelka odešla, převzala její funkci. „Začínala jsem s nulovým rozpočtem, a tak jsem dala dohromady pár kamarádů z gymplu a sepsala scénář," popisuje Dařílková vznik prvního vystoupení. Pohádky měly úspěch, založila divadlo oficiálně a princeznovské šaty se jí staly povoláním.

Herectví má v krvi, živili se jím i její prarodiče. Sama stála na pódium od malička. „Hrála jsem v dramaťácích a od první třídy jsem recitovala," vzpomíná Zdena. Hereckou kariéru ale neplánovala. Na začátku maturitního ročníku přemýšlela i o vysoké škole. „Byla jsem se na pár školách podívat, nikde se mi ale nelíbila ta svázanost. Chtěla jsem si všechno dělat po svém," říká majitelka dnes už známého divadla na Českolipsku.

Improvizace

Divadlo je zajímavé nejen svou netradiční scénou, která je přímo v zámku, ale také originální tvorbou a hereckým obsazením. „Pohádky si píšu sama, mám jich na kontě už přes třicet," počítá Dařílková. Herecké role získávají žáci českolipských středních škol, to zajišťuje neformální atmosféru. „Dětem se líbí nás přístup, hodně improvizujeme, bavíme se s nimi přímo při pohádkách," vypráví majitelka divadla.

Dařílková je oficiální majitelka divadla a zároveň i jeho hlavní herečka, průvodkyně na zámku a v podstatě i jeho kastelánka. Majitel Oldřich Kilián jí dal ve správě zámku volnou ruku. „Je tu stále hodně práce, ale máme nedostatek financí. Také nám chybí peníze na propagaci," říká mladá herečka, zatímco se rozhlíží po nově zrekonstruovaném sále v přízemí. Nová kamna by měla letos zaručit prodloužení sezony do mrazivých dnů.

Akce s rytíři

Letošní zima pro zámek přinesla příznivé změny, nově zrekonstruované zámecké interiéry i přilehlý kulturní sál zajistí příjemné prostředí pro návštěvníky. „Letos chystáme několik akcí s rytířským spolkem Tartus a Bohemicia Sanguis," zve příznivce šermu a středověku Dařílková. Spolupráci zahájili velkým šermířským dnem 17. června. Na další akce se rodiny s dětmi mohou těšit celé léto. Při zakoupení vstupenky na celé prázdniny návštěvníci dostanou jeden vstup zdarma. Kromě zámecké scény je možné zhlédnout vystoupení například i v lesním divadle Kytlice.

Pohádkové léto s princeznou:● pondělí 3. července

● pondělí 17. července

● středa 2. srpna

● středa 18. srpna

zámek Horní Libchava vždy 16:00 - 20:00 hodin

Pavlína Černá