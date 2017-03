Pro oblíbenou kavárnu v Lípě hledají nájemce

Česká Lípa - Kdo bude nový nájemce Unionky, se ještě neví. Rada města vyhlásila soutěž.

Kavárna Union je secesní stavba z let 1906 - 1907. Za její projekt získala českolipská firma John a Jisba zlatou medaili na prvním libereckém veletrhu.Foto: mucl

Je to jedna z nejzajímavějších budov z počátku 20. století v České Lípě. Ale také vyhledávaná kavárna a dětský koutek. Pro Unionku, secesní dům v ulici Jindřicha z Lipé, nyní město hledá po 15 letech nového nájemce. Lidé by o kavárnu ale neměli přijít.

„Sociální sítě se předhánějí ve lžích o tom, kdo bude nájemcem a proč. Jsou to jen účelové šířené demagogie, jejichž cílem je vytvářet dojem, že už je o nájemci rozhodnuto. Není. Rozhodne o něm až soutěž a v něm kvalita záměru a nabízená cena za pronájem," říká místostarosta České Lípy Juraj Raninec, který tak reaguje na spekulace šířící se městem. O novém nájemci rozhodne soutěž, kterou v úterý vyhlásila rada města.

Jedním ze zájemců o Unionku má být i českolipský podnikatel Vladimír Vladimirov. „Není to pravda, jedná se o spekulace, které nejsou pravdivé. O Unionku nemám zájem, mám dost práce ve svých podnicích," uvedl Vladimirov.

Srdcová záležitost

Oproti tomu stávající podnájemnice zájem má. „Určitě se do soutěže přihlásíme a budeme bojovat. Jsme tady patnáct let, je to pro nás srdcová záležitost. Plánujeme, že bychom upravili i venkovní terasu. Dříve jsme zde vybudovali dětský koutek, který si místní maminky velmi oblíbily. Byla by škoda, kdyby vše, co jsme vybudovali, nyní přišlo do rukou někoho jiného," říká Kateřina Kučerová, která v Unionce podniká od roku 2002.

Kritéria pro nového provozovatele jsou striktní. „Historie a atmosféry tohoto prostoru si ceníme, ještě jsme nezapomněli ani na léta degradace této architektonické památky města. Proto rada stanovila jako soutěžní kritérium nejen cenu, ale chce znát i záměry a představy uchazečů minimálně v podobě vizualizace," říká starostka města Romana Žatecká.

Obě kritéria, tedy cena i záměr úpravy prostor a nabízené služby, budou mít stejnou váhu.

Účelem pronájmu je provozování kavárny, cukrárny či obdobného zařízení na dobu neurčitou. „Víme, že dětský koutek v prvním patře byl u maminek s dětmi velmi oblíbený. Často se tu konaly i dětské oslavy. Proto očekáváme, že nějaká nabídka zohlední i tuto možnost," připomíná místostarosta Juraj Raninec.

Minimální cena ročního nájemného ve spodním patře bude činit 350 000 korun, ve II. nadzemním podlaží pak 180 000 korun za rok. Nabídky mohou být učiněny na první a druhé podlaží společně nebo i samostatně. Uchazeč musí splnit i další podmínky, prokázat praxi v oboru kavárenství nebo cukrárenství nebo v obdobném provozu v délce nejméně 5 let, zajistit služby baristy pro provoz kavárny, služby barmana pro provoz baru, bude-li provozovat bar, zajistit vybavení veřejných prostor v reprezentativní úrovni odpovídající charakteru budovy.

Město má také v plánu investovat do oprav tohoto objektu. „Unionka potřebuje opravit střechu i fasádu, což bude předmětem projektu, který radnice začala připravovat," dodala Žatecká.

V Unionce bylo kino i železářstvíKavárna Union je secesní stavba z let 1906 - 1907. Za její projekt získala českolipská firma John a Jisba zlatou medaili na prvním libereckém veletrhu. Po svém otevření měl dům kavárnu v prvním patře a do přízemí se po roce 1910 nastěhovalo druhé českolipské kino. Po jeho neúspěchu byly provozní prostory upraveny na železářský obchod. Union byl společenským střediskem, kde se odebírala spousta novin a časopisů jako lektura ke kávě. U šachových stolků seděli milovníci tichého sportu, zatímco za rohem se scházeli hlučnější sportovci ke svým debatám. V devadesátých letech minulého století se tato unikátní secesní památka dočkala složité rekonstrukce. V roce 1997 byla obnovena její fasáda s bohatou štukovou výzdobou.



