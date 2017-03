Problémy s chirurgií jsou zažehnány, říká šéf Verner

Česká Lípa - Nový primář českolipské chirurgie naskočil do rozjetého vlaku, situaci na oddělení se mu daří stabilizovat, chtěl by nové sály.

Tomáš Verner je renomovaným chirurgem. V minulosti mimo jiné působil jako primář v Mladé Boleslavi.Foto: Deník/Vít Černý

V čele chirurgického oddělení českolipské Nemocnice s poliklinikou je necelý týden. Od svého nástupu se skoro nezastavil. „Nastoupil jsem ve čtvrtek a od pátku do dnešního dne mám za sebou několik operací," uvedl Tomáš Verner, nový primář chirurgie NsP.

Před jeho nástupem musela českolipská nemocnice kvůli nedostatku lékařů zastavit na tři týdny plánované operace. „Hned po mém příchodu se podařilo uchovat si lékaře, kteří chtěli z oddělení původně odejít," popsal Verner.

ituace na chirurgii je podle něj nyní stabilizovaná. Pouze pacienti, kteří budou vyžadovat náročnější operace, budou chirurgové odesílat do Krajské nemocnice v Liberci. „Náročné operace hrudníku a zpočátku i resekce jater nebo slinivky budou muset pacienti absolvovat v krajské nemocnici. Naopak za laparoskopickými operacemi budou naopak někteří pacienti z Liberce posíláni za mnou sem do České Lípy," popsal Tomáš Verner.

Ačkoliv se primář svěřil, že k jeho práci je pro něj v České Lípě vše dostačující, některé změny by přece jen uvítal. „Přál bych si na své oddělení ještě tak tři nové lékaře. Zatím máme dohodu s libereckou nemocnicí, že z ní k nám budou mladší lékaři dojíždět na výpomoc," řekl primář. Byl by také pro modernizaci operačních sálů. „Z venku se nemocnice tváří moderně, uvnitř už to tak není," podotkl nový primář. „Rekonstrukce operačních sálů je v plánu v horizontu jednoho až dvou let," prozradil ředitel pro zdravotní obory Lubor Picmaus.

S novým primářem přišla i další novinka. „Podařilo se nám získat doktorku, která se bude zaměřovat na mamologické operace," dodal Picmaus.