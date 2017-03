Projel svět trabantem, teď přijede do Šenova

Kamenický Šenov - Dan Pribáň, který je známý svým vtipem a hlavně tím, že procestoval nejen Tichomoří v trabantu, dorazí v pátek 17. března do Kamenického Šenova.

Dobrodruh Dan Přibáň.Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Všem zájemcům povypráví o svém netradičním cestování.

Dan Přibáň je náčelníkem cestovatelských projektů, které nesou hromadný název Transtrabant. V červenci 2007 se vydal na první trabantí výpravu nazvanou Trabantem Hedvábnou stezkou. V roce 2009 zase s s legendárním vozem projel napříč Afrikou. V říjnu 2012 odstartoval cestovatelský projekt napříč Jižní Amerikou a před dvěma lety v dubnu zahájil expedici do Tichomoří.

„Za neskutečně dlouhého půl roku jsme ujeli méně kilometrů než na Hedvábné stezce a zažili toho tolik jako nikdy před tím. Přijďte se podívat na vyprávění z nejnáročnější cesty o setkání dvou světů, které křižuje žlutý cirkus. Napříč pustou Austrálií, kde problémy střídá špatné počasí a špatné počasí problémy, a nic nejde podle plánu, do nádherné tropické Jihovýchodní Asie, jiného světa, kde mělo být vše jednoduché a nebylo, a právě proto to stálo za to," láká na cestovatelskou besedu Dan Pribáň.

Tato unikátní, vtipná a dobrodružná beseda bude v kině Hvězda v Kamenickém Šenově a vstupné je 170 korun.