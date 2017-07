Protichůdné emoce vyvolal záměr instalovat aktivně měřící radary v České Lípě

Česká Lípa – Nápad instalovat ve městě aktivní měření rychlosti se setkává s rozporuplnými reakcemi. Velitel dopravní policie nevidí pro jeden z radarů důvod.

Zpomalovací radar, ilustrační foto.Foto: Deník / Oldřich Hájek

Pro jedny vítané opatření, pro jiné jasný záměr vybírat do městské kasy. Instalace stacionárních, aktivně měřících radarů se vždy setkává s rozporuplnými reakcemi. Nejinak tomu bylo v České Lípě, kde Rada města představila svůj záměr instalovat na dvě místa ve městě stacionární měření. „Na pokutách se jim ta investice rychle vrátí, to oni vědí,“ uvádí na sociální síti Tomáš Skořepa. „Důvod není dostat více peněz do městské kasy. Jde nám o celkové zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti,“ říká českolipský místostarosta Juraj Raninec. Město se odvolává na výsledek průzkumného měření, které si ve dvou kritických lokalitách město zadalo. Podle Ranince přicházely od místních obyvatel podněty týkající se vyšší hlukové a prachové zátěže. „Obecně, pokud je někde problém s hlukem, sníží se tam rychlost, nejlépe dopravním značením. Tak se to aplikuje v Praze a v dalších městech,“ říká vedoucí českolipského Dopravního inspektorátu Policie ČR Martin Markl. Prý si nepamatuje případ, kde by se toto řešilo radarem.

U HASIČŮ NE

Podle Martina Markla není ke stacionárnímu měření v první lokalitě důvod. Jedná se o příjezd do České Lípy po silnici I/9 směrem od Zahrádek. Nachází se zde i základna českolipských profesionálních hasičů. „Z naší strany by to nebylo úplně doporučováno. Z hlediska dopravní bezpečnosti se nejedná o nebezpečnou lokalitu, zastavěnou oblast ani tam nejsou žádné chodníky, ani přechody pro chodce,“ říká Martin Markl. „Hasiči navíc na místě mají semafor, který zastaví dopravu, a výjezd jednotek je tím zajištěný,“ dodává Markl. Jednou z motivací města umístit měření právě zde, byly stížnosti obyvatel většinou nově vzniklých rodinných domů v lokalitě u Kola. Silnici vybudovanou v druhé polovině osmdesátých let minulého století zde od obytné zástavby dělí pruh zeleně a protihluková bariéra. „To je jak když si lidi koupěj levnej pozemek u letiště, a pak si stěžujou, že jim nad hlavama kroužej letadla,“ směje se Josef Žíla.

NABÍZEJÍ ALTERNATIVU

„Na souběžné ulici ve městě, tou je ulice 5. května, se běžně jezdí 100 km rychlostí, to nikoho zřejmě nezajímá.Tady by byl potřeba radar jako sůl,“ navrhuje alternativní umístění radaru Pavel Kasal. Naopak v druhé zamýšlené lokalitě, na příjezdu do centra České Lípy od Dolní Libchavy, by si šéf českolipské dopravky radar dokázal představit. „Je zde větší hustota, více rizik, tady bych si to dokázal představit, to ano,“ říká Martin Markl. S policií bude vedení českolipské radnice podle slov starostky města Romany Žatecké o záměru jednat. „My si vždy děláme konkrétní analýzu. Nás ale zajímá hlavně nehodovost,“ říká Markl. Trend je prý v současnosti takový, že se k těmto opatřením přistupuje v lokalitách, kde je omezený výhled, zvýšená nehodovost, či přechody pro chodce, zkrátka tam, kde je více podnětů a rizik,“ říká Martin Markl.