Prvňáčci dostanou od Libereckého kraje oblíbené kufříky

Liberecký kraj - Reflexní vesta, plastová lahev na pití a mnoho drobností, které se prvňákům budou hodit.

To je náplň speciálního kufříku, který bude malým školáčkům v Libereckém kraji rozdán první den školy v rámci akce Bezpečně! Do školy i do přírody. Liberecký kraj si takových kufříků ve spolupráci s dalšími partnery pro letošní rok připravil 6 tisíc kusů.



Pro většinu žáků byly letošní prázdniny o něco delší. Mnozí se vrátí do školních lavic až 4. září a patří mezi ně i děti, které přijdou do školní třídy vůbec poprvé.

„Vstup do školy je pro všechny žáky významným dnem. Dvakrát více to ale platí pro prvňáčky, kterým začíná zcela nová etapa života. Liberecký kraj jim chce tento vstup zpříjemnit i usnadnit a proto letos opět dostanou na uvítanou, speciální kufřík,“ přiblížil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.



Kufříky v rámci akce Bezpečně! Do školy a do přírody, mají školáčky zábavnou formou především poučit jak se chovat v dopravním provozu. Obsahují proto hlavně bezpečnostní reflexní prvky, včetně vesty a na bezpečnost zaměřené časopisy. Školáčci v kufřících také najdou například, interaktivní stavebnici, lahev na pití, různé cukrovinky, poukázky, vstupenky nebo slevové kupony. Jilemničtí prvňáčci se mohou těšit, že kufříky dostanou přímo od hejtmana. Ostatním je rozdají jejich nové paní učitelky.

„Celkové náklady projektu, do kterého se Liberecký kraj zapojil v letošním roce již potřetí, dosahují výše 1,5 milionu korun. Díky podpoře dalších 23 partnerů se Liberecký kraj podílel na projektu částkou 540 tisíc korun,“ doplnila mluvčí kraje Marie Šimice.