Půda ukrývala vzácné fotografie historického Boru

Nový Bor - Ojedinělé fotografie Nového Boru a okolí představuje nová výstava Historické fotografie Nového Boru ve foyer novoborského Městského divadla. Její součástí jsou dosud nepublikované snímky, jež z originálních skleněných diapozitivů převedly do digitalizované formy pracovnice Státního okresního archivu v České Lípě.

K veřejnosti se fotografie dostaly díky novoborskému historikovi Vladislavu Jindrovi. „Byla to náhoda. Moje bývalá žákyně Helena Kaftanová mi předala krabici plnou skleněných diapozitivů a já jsem je zprostředkovaně daroval českolipskému archivu, který má prostředky, jak je vyvolat,“ předeslal známý historik. Rodina Heleny Kaftanové objevila skleněné desky schované v podkroví domu, který po válce koupili její rodiče. „Celé roky jsme je měli uložené, nechtěli jsme, aby se zničily, a tak jsem je předala panu Jindrovi,“ vysvětlila Helena Kaftanová.

BEZ ZNALOSTÍ TO NEJDE

Do českolipského archivu se tak dostalo 68 skleněných diapozitivů. „Nejdříve jsme je očistili, převedli do digitální podoby a vytiskli,“ popsala archivářka Jaroslava Jarolímková ze Státního okresního archivu v České Lípě. Protože diapozitivy byly bez popisků, musely se snímky datovat. „Bez velké znalosti historie by to nešlo,“ podotkl Jindra.

On sám za nejzajímavější považuje snímky bývalé staré německé školy a záběry z doby okupace. „I když jde o období, které je nám nejblíže, moc fotografií z té doby nemáme. Jsou tu snímky dokumentující odvážení zvonů z římskokatolického kostela a oslavující vítězství německé armády,“ říká Vladislav Jindra. Ten má na svém kontě již tři vydané knihy starých pohlednic Nového Boru. „Tohle je takový krásný dodatek, lahůdka pro novoborské občany. Možná z nich uděláme malou publikaci,“ doplnil historik.

Skleněné diapozitivy jsou nyní v restauratérské dílně v Litoměřicích, kde je opraví a zakonzervují. „Jsou velmi křehké a asi patnáct desek bylo hodně poškozených, ať už byly poškrábané, prasklé nebo měly korozi na emulzi. Jejich restaurování je mravenčí práce a může trvat zhruba rok. Poté se skleněné desky vrátí zpět k nám do archivu. Budou uložené ve speciálním boxu, který cenné desky ochrání před prachem a vlhkem,“ dodala Jaroslava Jarolímková.

Výstava, jejímž pořadatelem je město Nový Bor a Kultura Nový Bor, je přístupná veřejnosti vždy hodinu před představením nebo po předchozí domluvě na telefonním čísle 487 725 539.