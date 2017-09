Řady hnutí ANO v Lípě prořídly

Česká Lípa – Ze čtyř členů ANO zvolených do českolipského zastupitelstva zůstala v hnutí už jen Jitka Volfová.

Lídr kandidátky ANO v Libereckém kraji, Jitka Volfová.Foto: archiv

Vzájemné neshody uvnitř organizace stojí za odchodem dalších dvou českolipských zastupitelů zvolených za hnutí ANO. To se ve volbách v roce 2014 umístilo na druhém místě a stalo se členem koalice. Ta se však záhy rozpadla a ANO oslabené o vyloučenou Alenu Šafránkovou šlo do opozice.

Nyní hnutí opustily z vlastního popudu další dvě výrazné tváře, Pavla Procházková a Zdeněk Ježák. Zastupitel Zdeněk Ježák podle svých slov přemýšlel o opuštění hnutí už poslední dva roky. Poslední kapkou prý bylo, když se jej nezastala místní organizace při návrhu na odvolání starostky České Lípy Romany Žatecké kvůli jejím údajným chybám v řízení města.

„Není možné, aby opozice alibisticky nechávala koalici dovládnout a s kritikou začala až měsíc před volbami,“ tvrdí Ježák, který se podobně jako Procházková nemíní vzdát zastupitelského mandátu.

„Máme před sebou ještě plno práce. Jsou zde otevřené kauzy typu společného podniku města a společnosti Busline nebo chystaný venkovní bazén,“ říká Ježák s tím, že proti těmto záměrům současné koalice mají obrovské výhrady. „Jsou to tak spletité věci, že by se naši případní nástupci v problematice ve zbývajícím čase jen těžko zorientovali,“ dodává Zdeněk Ježák. Člen zhruba patnáctičlenné místní organizace ANO v České Lípě Martin Brož některé akce svých bývalých kolegů kritizuje. „Když chtěli odvolat starostku a radu města, pan Ježák přišel na naši schůzi s tím, že to chce navrhnout. V tu chvíli ale už měl návrh podaný,“ tvrdí Brož.

CO NA TO BABIŠ?

„Je samozřejmě problém to, že my jsme demokratické hnutí, i když samozřejmě všichni říkají, že já to všechno řídím,“ říká pro Deník předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Za ANO prý kandidovalo v komunálních volbách přes deset tisíc lidí a každý má svou hlavu. „Je to jenom jejich svědomí. Samozřejmě to nedělá dobrou reklamu, ale je to běžné,“ dodává Babiš.