Rekordní hasičskou dětskou fontánou se Bor rozloučí s létem

Nový Bor - Stovka malých hasičů obsadí koupaliště v Novém Boru, aby předvedli velkou hasičskou dětskou fontánu.

Hasičská fontána.Foto: Deník/Petr Šimr

Originální vodní a světelná show v jejich podání zpestří po setmění letošní rozloučení s létem, které proběhne v sobotu 2. září. Bavit se budou děti i dospělí už od časného odpoledne až do půlnoci, kdy pro ně Město Nový Bor ve spolupráci s DDM Smetanka a TJ Jiskra Nový Bor připravilo opět program plný zábavy, sportu, soutěží a her.

Akce „Ahoj Léto“ odstartuje ve 14 hodin. Připravené jsou tvořivé dílny a pohybové aktivity, návštěvníky potěší vystoupení místních tanečních souborů. Chybět nebudou projížďky na lodích, mezi dětmi oblíbené malování na obličej, jízdy na koních a zábavné atrakce. Večer bude patřit muzikantům, vystoupí kapely Tetrahop a Hurwajs. Oblohu rozzáří také ohňostroj.

Po setmění přijde čas pro novoborské malé hasiče. Ti, s využitím techniky od českolipských profesionálních hasičů a s pomocí dětských sborů z České Lípy, Svojkova, Stráže pod Ralskem, Stráže nad Nisou, Horní Libchavy, Sloupu v Čechách, Rožmitálu pod Třemšínem a členů SDH Skalice U České Lípy, předvedou velkou dětskou hasičskou fontánu.

„Patnáctiminutovou hru světel a vody na tóny klasické skladby Smetanovy Vltavy zajistí prostřednictvím 48 proudů vytvořených pomocí hadic a proudnic. Z toho na tři desítky bude tlačit čerpadlo od profesionálních hasičů. Zbytek doplní požární stříkačky PS – 12 od dětských sborů,“ popisuje Tomáš Kubelka, vedoucí dětského oddílu SDH při DDM Smetanka Nový Bor.

Nápad vznikl spontánně v Novém Boru. „Přivedla nás na něj jedna z maminek, která se ptala, zda bychom neudělali hasičskou fontánu. A i když fungujeme teprve od letošního jara, začali jsme nad tím přemýšlet a myšlenku rozvíjet. V červnu jsme při závodech v dětském požárním sportu oslovili ostatní sbory, kterým se to líbilo, a přislíbily, že do toho půjdou s námi,“ přibližuje Tomáš Kubelka. Ten doplňuje, že v průběhu příprav nikde nedohledali, že by se tímto způsobem dětské sbory spojily a vytvořily tak rozsáhlou fontánu. „S největší pravděpodobností vytvoříme rekord minimálně v České republice,“ dodává Tomáš Kubelka.