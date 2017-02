Rybáři se chystají na sezonu

Liberecký kraj - Z Máchova jezera mizí bahno a přibývají ryby. Letošní sezona pro rybolov se blíží.

Máchovo jezero v prosinci 2016.Foto: Deník/Petra Hámová

Až do předloňska zde více než dvacet let lovit nesměli. O to více se rybáři v Doksech připravují a těší na sezonu, která začne 1. dubna. Zatím tady ještě finišují práce na odbahnění Dokské zátoky.

„V zimních měsících proběhlo odtěžení silné vrstvy bahna z vypuštěné zátoky. Celkem se odvezlo asi patnáct tisíc metrů krychlových bahna. Zátoka byla naposledy rekultivována před deseti lety. Opravy a zpevnění se nyní dočkala i ekologická hrázka, která odděluje zátoku od jezera," uvádí Jiří Brosche, koordinátor Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero.

Pro rybáře se zde během sezony uskuteční také závody v rybolovu. „Rybáři mohou být spokojeni, ceny povolenek zůstávají stejné jako vloni, vyslyšeli jsme tak jejich přání," řekl Brosche. Jak upřesnil, rybáři si v Doksech mohou jako úlovek chytit kapry, štiky, bolena, candáta či sumce: „Může jít i o pořádné kousky, občas se do jezera přítokem z Břehyňského rybníka dostanou i jiné druhy," doplňuje Brosche. Podle něj, jsou dravé ryby několik let pravidelně dosazovány, část ve stádiu plůdek rychlený a část jako násada. „Na podzim jsme při odlovu zátoky přemístili do jezera také asi tisíc kilogramů dospělých ryb. To už jsou opravdu krásné kousky," popisuje Jiří Brosche.

STAČÍ POVOLENKA

Rybářský lístek není nutný. Lovci s povolenkou jen musí dodržovat rybářský řád, platný pro Máchovo jezero. Povolenku lze od poloviny března koupit v infocentru na náměstí v Doksech. Od června pak i na dalších místech v okolí.

„Jsem rád, že s povolenkou si teď bude moci zachytat opravdu každý, dlouhé roky, kdy byl zákaz, jsme si tu rybařit nemohli," sdělil Jiří Jonáš z Doks.

Nad dodržováním pravidel rybolovu bdí rybářská stráž, která pravidelně rybáře kontroluje. Stejné pravomoci mají i určení pracovníci Správy CHKO Kokořínsko, městské policie či Policie ČR. „Prohřešky, až na jednu výjimku, loni nebyly velké, zatím se řešily domluvou a napomenutím, u opakovaných případů půjde shovívavost stranou," upozorňuje Jiří Brosche.