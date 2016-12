S štědrovečerní večeří opatrně, myslete na své zdraví

Českolipsko - Bramborový salát, na to cukroví, a ještě nějaké ty klobásky. Tak Češi rádi hřeší na Vánoce.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Šárka Hoblíková

„Většina z nás si přejídání omlouvá tím, že od Nového roku budou hubnout a začnou cvičit a navštíví dietologicko-obezitologickou poradnu, což ze začátku roku také v praxi bývá, že nárůst o redukci váhy je větší a hodně nárazový," dodává vedoucí stravovacího provozu a registrovaný nutriční terapeut v jedné osobě.

Zdraví je však jen jedno a málokdo by si chtěl přes Vánoce poležet v nemocnici. Vedoucí stravovacího provozu v českolipské nemocnici radí, jak se přes Vánoce hlídat. V Čechách se na štědrovečerní tabuli prostírá kapr, řízek, vinná klobása, nebo jiný druh ryby. „Já preferuji spíše smaženou mořskou rybu. Jejich maso obsahuje omega-3 nenasycené mastné kyseliny, maso mořských ryb je navíc významným zdrojem jódu, který je nutný pro správnou činnost štítné žlázy. Další výhodou rybího masa je i to, že má málo tuků a vysoký obsah bílkovin. V našem jídelníčku by se měly ryby objevit alespoň dvakrát týdně," uvádí Marián Bučko, vedoucí stravovacího provozu českolipské nemocnice.

DOSTATEK POHYBU

Další radou je nepolehávat celý den u televize a nedodržovat půst. „Ještě než zasednete s rodinou k štědrovečerní večeři, jděte na dlouhou procházku, ať si můžete bez výčitek dopřát bramborový salát. Zkuste letos majonézu v něm nahradit aspoň částečně jogurtem nebo zakysanou smetanou," doporučuje Marián Bučko. Jezte rovnoměrně během celého dne. To nejhorší, co můžete udělat pro své zdraví a předsevzetí nepřibrat, je držet půst a večer se pak přejíst různých dobrot.

UBERTE SLADKÉ

I u sladkostí by se měli lidé hlídat. „Dejte si kousek čokolády, ale té s vysokým obsahem kakaa. Kakao nejenže podporuje dobrou náladu a mírní stres, má také pozitivní vliv na zdraví cév. Látky obsažené v kakau mohou sloužit i jako prevence proti rakovině," říká vedoucí stravovacího provozu.

Existují i recepty na zdravější cukroví. Pozor také na koncentrovaný cukr, rozhodně zdravější než bílý cukr jsou cukry tmavší s větším podílem melasy. Nejzdravější mezi třtinovými cukry je asi sušená třtinová šťáva, tzv. Rapadura. Obsahuje hodně živin, a nezvyšuje proto tak rychle hladinu krevního cukru.

Máslový krém se dá nahradit tvarohovou náplní nebo také například namíchat alespoň s trochou mrkve nebo s ovesnými vločkami.

Lidé, kteří si přes svátky budou muset poležet v nemocnici v České Lípě o štědrovečerní večeři nepřijdou. „Samozřejmě dbáme na tradici Vánoc a dokážeme se vžít do situace, že bohužel jsou lidi nemocní odkázaní na nás i přes svátky, a proto u nás teplá večeře nesmí chybět ani na Štědrý den, kdy se bude podávat bramborový salát se smaženou treskou a pacienti, kteří budou mít například šetřící dietu, dostanou na večeři dietní bramborový salát s pečenou treskou na kmínu," říká Marián Bučko, vedoucí stravovacího provozu.