Senioři z Chřibské měli radost i z maličkostí

Česká Lípa - Splněná přání seniorům. Tak se jmenoval letošní vánoční projekt handicapované para-cyklistky Petry Hurtové z České Lípy, která již po několikáté uspořádala sbírku pro potřebné.

Předání dárků proběhlo těsně před Vánocemi přímo v Chřibské. Foto: archiv P. Hurtové

V letošním roce si pro nadílku vybrala Domov pro seniory Potoky v Chřibské. „Je to domov na malebném místě uprostřed lesa, kde nic tu nic, možná proto je to tady tak kouzelné. Je to domov se zvláštním režimem, ale i přesto zde panuje naprostý klid a harmonie. Klienti i personál jsou jako jedno tělo i duše," uvádí Petra, která se rozhodla splnit přání devíti seniorům z chřibského domova, především těm, kteří nemají příliš pevné rodinné zázemí a na svátky zůstali sami. „Přišlo mi to jako vhodný projev jejich potřebnosti pro naši společnost, i přesto, že jsou třeba staří a na sklonku života," dodává úspěšná sportovkyně.

Dárky mohli lidé nosit po celý prosinec do kavárny Union v České Lípě. Jejich předání proběhlo těsně před Vánocemi přímo v Chřibské. Atmosféra byla podle organizátorky sbírky kouzelná. „Babičky i dědečkové měli radost i z úplných maličkostí. Byl to krásný pocit," říká Petra Hurtová, podle které patří poděkování všem, kteří do sbírky přispěli a pomohli s její organizací.

Loňská sbírka potěšila děti z českolipského Azylového domu Jonáš. Letos se Petra rozhodla podpořit seniory a už má plány i na další roky. „Chtěla bych veřejnosti ukázat postupně všechny strany našeho společného života. Že je naší součástí nejen mládí, ale také stáří. Je tu mnoho organizací, které pomáhají druhým a mnohdy ani lidé nevědí, že tu jsou, dokud je sami nepotřebují. Je důležité o nich mluvit a pomáhat jim," doplňuje Petra.