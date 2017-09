Šenovští dohlédnou i na okolí

Kamenický Šenov – Městská policie v Kamenickém Šenově se od lednového startu slušně rozběhla. Město jedná se sousedními obcemi o možném sdílení strážníků.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Ulice Kamenického Šenova obcházejí teprve tři čtvrtě roku, ale jejich záběr by se mohl brzy rozšířit i do sousedního Prysku a Nového Oldřichova. Obě obce budou o spolupráci se šenovskými strážníky jednat na zářijových zasedáních svých zastupitelstev.

Starostka Nového Oldřichova Marcela Novotná takovou možnost vítá. „Máme tu velký problém s parkováním, řidiči často odstavují svá vozidla na místních komunikacích. Těžko jim vysvětlujeme, že omezují bezpečnost silničního provozu nebo zimní údržbu,“ říká Novotná.

VÝHODNÉ PRO VŠECHNY

Spolupráce by měla být výhodná oboustranně. „Pomůže nám to samozřejmě pokrývat část nákladů na provoz městské policie,“ říká starosta Kamenického Šenova František Kučera. Ve městě prozatím fungují tři strážníci, do svých řad budou hledat dalšího kolegu nebo kolegyni. Jejich velitelem a koordinátorem se kromě starosty města stal bývalý policista a místní známá postava Harry Knie. „Žiji zde mnoho let, s lidmi se známe. Vědí, že se na mě mohou s problémem obrátit, i když na sobě nemám uniformu,“ říká Knie.

BŮH JE V DETAILU

V Šenově je výrazně podprůměrná kriminalita, to je také důvod, proč Policie ČR svůj zdejší obvod bez náhrady na konci devadesátých let zrušila. Nízký počet trestných činů se ale netýká například vandalismu, se kterým se v Šenově dlouhodobě potýkali. „Zaměřujeme se na detaily. Když někde někomu například přerůstá větev nad sousedův pozemek, tak ji třeba sám neuřízne, ale když tam přijdu já a řeknu mu jako člověk, ať větev uřízne, udělá to,“ říká Harry Knie s tím, že tyhle „žabo-myší války“ opravdu Policii ČR nezajímají.

Starosta města si pochvaluje, že se strážníkům podařilo omezit i zmíněný vandalizmus. „Teď po prázdninách už se dá říct, že těch případů určitě ubylo,“ konstatuje starosta Šenova František Kučera.