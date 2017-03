Skalní sesuv komplikuje příjezd do Nového Boru

Nový Bor - Nedávný skalní sesuv zkomplikuje zřejmě až na několik měsíců provoz na příjezdu do Nového Boru ve směru od Liberce.

Dopravu tam od minulého týdne řídí kyvadlově semafory. Není vyloučeno, že omezení může trvat i do příštího roku. Krajská správa silnic připravuje projekt sanace skály, její stav by měl v nejbližší době posoudit geolog.

Ze skály nad silnicí se minulý týden uvolnilo několik balvanů a spadlo na vozovku. Nikomu se nic nestalo, ale z bezpečnostních důvodů museli silničáři cestu částečně uzavřít. Dopravu svedli na polovinu vozovky, kde ji řídí semafory. Pokud posudek ukáže, že skála není bezpečná, budou tam podle šéfa silničářů semafory muset zůstat do doby, než se podaří skálu zabezpečit.

„Zatím není jasné, kdy se to bude dělat. Záležet bude na výši nákladů, zda nám na to letos zbudou peníze," řekl ředitel správy silnic Jan Růžička. Náklady na sanaci skály nedokázal odhadnout. „Jestliže to půjde jednoduše, za málo peněz, pak do toho půjdeme. Ale v případě, že by se musela ta skála sanovat nějakým zásadním způsobem, včetně obrání a následně zpevňování nebo sítě, tak to pak už vůbec není o drobných penězích, ale o milionech," doplnil.

V zájmu krajské správy silnic je podle Růžičky zajistit sanaci skály ještě letos, aby nemusela platit semafory. „Zatím nevíme, co to bude obnášet, protože zespoda to nevypadá nějak dramaticky. Není ale vidět, co je nad tím. Navíc tam vedou dráty vysokého napětí, které jsou na konzoli vetknuté do té skály. V případě, že by se sanovalo nahoře, by se asi musely přeložit," poznamenal. I to by sanaci mohlo prodražit.