Skauti oslavili pětadevadesát let stylově

Česká Lípa /FOTOGALERIE/ - Noblesní akci s typicky skautským nádechem si na večer 24. února připravilo českolipské středisko Řetěz.

„Počkej, to musíš takhle," vysvětluje nešikovnému redaktorovi vedoucí českolipských skautů Jan Starý, když se snaží uchopit nabízený pařát. Jedním z úkolů soutěže připravené pro všechny návštěvníky plesu k oslavám pětadevadesátého výročí založení skauta v České Lípě totiž bylo pozdravit některého z organizátorů v sále typicky skautským způsobem.

Když pozdrav vysvětlovali moderátoři večera Jiří Gottlieber a Ondřej Homola, vypadalo to jednoduše, podat levačku a provléknout malíčky. Člověk ale musí mít asi trochu praxi.

Oproti maturitním plesům se v sále nachází podstatně méně vyloženě podnapilých lidí, přesto se všichni výborně baví. Poctivě zvládnuté známé hity v podání českolipské kapely Big Balls vzývají snadno k tanci, a doplňkový program rozhodně nenudí. Předtančení se ujímají zasloužilí členové skauta, dechberoucí akční vložku na sebe berou akrobaté ze skupiny Flying boys. Do toho oblažuje hosty zmíněné moderátorské duo svým typickým humorem.

Velký úspěch zaznamenal fotokoutek, lidé brali do rukou typicky skautské rekvizity, a před rozlehlou nasvícenou celtou pózovali fotografovi. Takřka okamžitě pak mohli fotografie zhlédnout na Facebooku.

„Plesy pořádáme každý rok, nikdy však v takovém rozsahu. Takto nastavenou laťku chceme držet i v dalších letech," slibuje Jan Starý. Skautský ples se v letošním roce přestěhoval do Kulturního domu Crystal, a po letošních zkušenostech by to tak mělo prý zůstat i nadále.