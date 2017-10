Sklářské sympozium přibere další firmy i šenovskou školu

Nový Bor - Veřejnosti se příští rok představí zhruba 50 výtvarníků a designérů ze všech světadílů.

Na posledním sympoziu se představil mimo jiné vynikající sklářský výtvarník z italských Benátek Afro Celotto.Foto: Deník/Vít Černý

Bude to opět velký sklářský svátek. Přestože do startu 13. mezinárodního sklářského sympozia v Novém Boru (IGS) zbývá ještě bezmála rok, přípravy jsou už nyní v plném proudu. V říjnu 2018 se do Boru sjedou desítky umělců z celého světa. Rozšíří se počet firem, v nichž bude moci veřejnost pozorovat umělce při práci. Na studentské sekci se bude poprvé podílet sklářská škola z Kamenického Šenova.

MILIONOVÝ ROZPOČET

„V uplynulých dvou ročnících IGS jsme celému světu dokázali, že české sklo žije. Krach Crystalexu neznamenal konec výroby v regionu, naopak byl impulzem k rozvoji dalších skláren, nových firem a ateliérů,“ říká starosta Nového Boru Jaromír Dvořák. V regionu dnes podniká přes sto firem spjatých se sklem, vznikla nová pracovní místa. „Je načase ukázat, že díky tomu, že nás sklo spojilo, jsme porazili krizi a jsme zase silní,“ předesílá novoborský starosta.

Velkolepá čtyřdenní akce přijde městský rozpočet na 1,5 milionu korun. Generální partner sklářská a designerská firma Lasvit přispěje částkou 600 tisíc korun. Setkání umělců podpoří i Liberecký kraj, na příští dva ročníky dá dohromady milion korun. „Liberecký kraj se díky této významné akci, která podporuje a zviditelňuje naše tradiční řemeslo, může ukázat po celém světě,“ uvádí hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Před třemi lety se ve sklářských dílnách v Boru a okolí představilo na sedm desítek umělců, a rozhodně ne jen těch sklářských. Speciálními hosty byla například herečka Chantal Poullain, režisér Juraj Jakubisko nebo sochař a zpěvák skupiny Tata Bojs Milan Cais.

Třináctý ročník Mezinárodního sklářského sympozia proběhne v Novém Boru od 4. do 7. října 2018. Jeho motto bude Sklo spojuje. Tradici Mezinárodního sklářského sympozia položila novoborská sklárna Crystalex. Ta v roce 1982 poprvé pozvala do svých provozů výtvarníky a designéry z celého světa, aby za asistence místních sklářů zrealizovali své nápady.

V tříletých intervalech se v Novém Boru scházejí čeští a zahraniční špičkoví sklářští výtvarníci doposud. Před zraky odborné i laické veřejnosti společně se sklářskými řemeslníky předvádějí své umění. V průběhu let zavítaly na sympozia stovky umělců a řada z nich se opakovaně vrací.

Mezinárodní sklářské sympozium se stalo světovým unikátem, prestižní záležitostí, symbolem setkávání, tvůrčí práce a nových možností práce se sklem. Pořadatelství se od roku 2009 ujalo město Nový Bor. „Těší mě, že kromě kraje a škol je partnerem akce také celá řada úspěšných sklářských firem z našeho regionu,“ dodává hejtman Martin Půta.