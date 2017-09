Školáci dostali nový bar. Salátový

Zákupy – Kompletní rekonstrukce zákupské školní kuchyně přišla město na více než dva miliony korun. Vedle výdejního okénka nově přibyl salátový bar. Kuchařky zůstaly naštěstí původní.

Připravené porce salátů mizí z nového zákupského samoobslužného baru rychle.Foto: Radek Lípa

Jíst zdravě, žít zdravě. I tímto heslem se nejspíš řídili projektanti totální rekonstrukce původní školní kuchyně Základní školy v Zákupech. Součástí vybavení je nově samoobslužný salátový bar.

Místní kuchařky si pochvalují novotou zářící nerezové vybavení, čisté stěny, podlahové výlevky a hlavně logičtější rozmístění pracovních ploch a spotřebičů. „Dřív jsme musely se špinavými talíři přejít přes celou místnost, kapalo to na zem… Teď máme mycí pult hned po ruce,“ chválí jedna z kuchařek.

Stovky jídel

Dámy za plotnami se v Zákupech musejí otáčet. Denně mají zhruba 340 strávníků. A nejedná se jen o děti ze základní a mateřské školy. Na místní obědy docházejí například také desítky zákupských seniorů a starosta. „Já si tady vždycky pochutnám,“ tvrdí starosta Zákup Radek Lípa.

Beze změny zůstal personál školní jídelny. Říká se, že by se nemělo opravovat, co není rozbité, a zde to platí na sto procent. My jsme totiž místní oběd ochutnali také, a jak květáková polévka, tak hovězí s fazolkami byly dva vynikající chody. „Vybavení kuchyně je hezké a modernější, my se budeme snažit, aby se to odrazilo i na kvalitě jídla,“ říká hlavní kuchařka školní kuchyně Ladislava Myšičková, která zde vaří už více než dvacet let. „Do prosince to tady hezky všechno zajedu a pak už půjdu do důchodu,“ dodává.

Nové podlahy, obklady, rozvody vody, elektřiny, odpady a další stavební práce přišly město Zákupy na 1,4 milionu korun. „Do školní kuchyně jsme pořídili také nové pánve, sporáky, kotel, myčku a další zařízení v celkové hodnotě 800 tisíc,“ říká starosta Lípa. Na místě zůstaly dva masivní hnětací stroje, které prý nemělo cenu měnit, stačila jen lehká oprava. Takhle kvalitní už se totiž prý nevyrábějí.