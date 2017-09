Skvostná Eliáška i přes sliby dál padá. Chybí na ni peníze

Kamenický Šenov – Bývalá továrna na lustry v Kamenickém Šenově se zatím spásné rekonstrukce nedočkala. Chátrá a zůstává v celkově špatném stavu.

Ruinu v Šenově zdobí z pravé části lešení.Foto: Filip Švácha

S novým majitelem měla přijít nová naděje, to se však neděje. Bývalá továrna na lustry Elias Palme v Kamenickém Šenově je stále v havarijním stavu, ačkoliv jí v listopadu loňského roku ozdobilo lešení. „Chtěli jsme provést zajištění statiky. Plán je takový, že se snažíme zachránit hlavní budovu, oba komíny a jednu nebo dvě budovy ze zadní části areálu, zbytek se nám s největší pravděpodobností zachránit nepodaří a je možné, že zde by byla například parková úprava,“ uvedl majitel budovy Roman Procházka.

MODERNÍ CENTRUM

Úplně jiný a mnohem modernější koncept pro budovu vymyslela sedmadvacetiletá architektka Tereza Šváchová. Z továrny by měl podle ní vzniknout skleněný dům, který by měl být kulturním centrum pro umělce, ale i pro každého, kdo má zájem o historii a umění. „Vlajkovou lodí tohoto projektu by měl být ateliér, neboli muzeum lustrů a svítidel. Nechybí ale ani knihovna nebo restaurace,“ popisuje autorka Teraz Šváchová. Svou vizi Šváchová představila také radnici. Podporu vyjádřily i některé místní firmy. Ale také liberecký hejtman.

Zajímavé plány jsou ale závislé na penězích, kterých není dost. Zatím se spolku Eliáška, který založil majitel budovy, podařilo získat pouze 800 tisíc korun z havarijního programu vyhlášeného z Ministerstva kultury ČR. Pomoc by mělo i město Kamenický Šenov, jenže jeho zastupitelé jsou v otázce „Eliášky“ rozděleni na dva tábory.

O budoucnosti unikátní budovy bývalé továrny se bude diskutovat také na sedmém ročníku mezinárodního Sklářského sympozia rytého skla, které začíná v Kamenickém Šenově příští týden v pondělí.



Z historie továrny a společnosti: • Zakladatel této firmy byl Elias Palme, který se narodil 10. března 1827 v Kamenickém Šenově.

• Firma byla založena v roce 1849.

• I pod vedením mladší generace Palmeů podnik dál utěšeně vzkvétal, lustry sklárny Palme osvětlovaly palác indického maháradži, hotel Waldorf Astoria v New Yorku, operu v Římě, nebo La Scalu v Miláně.