Sluníčko Deníku: Vyberte finalistky z Českolipska

Česká Lípa /HLASOVÁNÍ/ - Přinášíme vizitky sedmičky slečen z Českolipska, které jejich rodiče přihlásili do soutěže severočeských Deníků a agentury Reas agency Sluníčko Deníku. Dozvíte se, jaké soutěžící jsou, a co je baví.

Startuje hlasování pro Sluníčko Deníku, soutěže pro odvážné a šikovné holčičky s talentem, jejíž vítězka bude dětskou tváří Deníků na severu Čech a vyhraje skvělé ceny. Z Českolipska bude o postup do květnového finále bojovat sedm malých slečen.

Dvě finalistky vyberou čtenáři Českolipského deníku a také webových stránek www.ceskolipsky.denik.cz

A jak můžete svoji favoritku poslat do finále?

Podpořit dívky můžete dvěma způsoby. A to prostřednictvím hlasovacího kuponu, který vyjde v tištěném Deníku každou sobotu. Vyplněné hlasovací lístky můžete odevzdat v redakci nebo zaslat do 21. dubna na adresu: Českolipský deník, Mariánská 216, 470 01 Česká Lípa.

Hlasování, ze kterého vzejde druhá finalistka, najdete pod tímto článkem. Hlasování bude ukončeno v neděli 23. dubna přesně o půlnoci.

Velké finále se uskuteční v sobotu 13. května v Městském divadle v Novém Boru. Tam se dostanou dvě malé slečny z každého z deseti okresů ze severních Čech. Celkovou vítězku, která se může těšit na řadu cen, vybere odborná porota, ve které zasedne moderátorka Kristýna Kloubková nebo Miss ČR Kateřina Průšová. Slavnostním odpolednem bude provázet Mahulena Bočanová.

Vítězka získá titul Sluníčko Deníku, krásnou korunku a velký dort, smlouvu s modelingovou agenturou, víkendový wellness pobyt, poukazy do nákupních center nebo na odpolední menu na oslavu a mnoho dalších krásných cen.

1. ANNA KRÁLOVÁ - 10 let, Česká Lípa





Anička je desetiletá slečna se širokými zájmy. Mimo povinné školní docházky s výborným prospěchem dále od šesti let navštěvuje ZUŠ, kde hraje na klavír. Zde již v rámci školy také koncertuje, jak ve dvouruční hře, tak čtyřručně. Od svých čtyř let se pravidelně věnuje tréninku nějakého sportu. Jejím prvním sportem s pravidelným tréninkem bylo krasobruslení. Dnes již několik let trénuje karate, v posledních měsících i závodně. Je držitelem již několika výkonnostních pásků v tomto sportu. Dále je členkou pěveckého sboru při základní škole. Svoji školu též reprezentuje v meziškolních atletických soutěžích. V zimních měsících ráda lyžuje, v létě ráda jezdí na kole. Sbírá plyšové talismany. Její nejoblíbenějším jídlem jsou játra s rýží. Nejmilejší kamarádka se jmenuje Mája.

2. VANESA RITSCHELOVÁ- 6 let, Sosnová





Mezi její záliby patří tanec, jízda na kole a kolečkových bruslích. Svůj čas nejraději tráví se svým pejskem.

3. ADÉLA JANTAČOVÁ - 12 let, Česká Lípa





Adélka je hodně upovídaná, ničeho se nebojí, je cílevědomá a je ráda ve společnosti. Mezi její koníčky patří hlavně mažoretky, se kterými se loni dostala až na mistrovství světa, navštěvuje je od čtyř let. Mezi další koníčky patří jízda na showboardu a wakeboardu, na kterých zkouší už i překážky.

4. ISABELA MICHLÍKOVÁ - 8 let, Česká Lípa





Veselá, kamarádská a cílevědomá holka, která se někdy umí i urazit. Mezi její zájmy patří krasobruslení (je členkou SK Kraso Česká Lípa), mažoretky, tanec, malování a natáčení videí.

5. LEJLA ŠMELHAUSOVÁ - 10 let, Nový Bor





Lejla je veselá, kamarádská a hravá. Závodně lyžuje, ráda tančí, zpívá, jezdí na kole, plave a bruslí. V poslední době se učí na pennyboardu. Má ráda zvířata.

6. ANNA HRUŠKOVÁ - 6 let, Nový Bor





Anička je komunikativní, společenská a usměvavá. Ráda maluje, baví ji aerobik, chodí do hudební školy. Ráda dělá modelku a převléká se.

7. CLAUDIE PODRAZILOVÁ - 7 let, Česká Lípa





Sportovně zaměřená slečna. Ráda jezdí na kole, běhá a je členkou mažoretek Adelline Česká Lípa. Hraje na flétnu.

