Sněžení komplikuje dopravu. U Jablonného uzavřou silnici

Českolipsko – Vytrvalé sněžení komplikuje od sobotního rána dopravu na Českolipsku. V Boru se zřítila střecha neobydleného domu.

Na více jak deset hodin musela být včera úplně uzavřena silnice I/9 z Jestřebí na Mělník kvůli nehodě kamionu, který dostal na ledu smyk. Problémy na silnicích jsou kvůli sněhu a ledu i dnes. Foto: PČR

Kvůli vyprošťování kamionu bude v sobotu od 15 hodin uzavřená silnice I/13 mezi Rynolticemi a Jablonným v Podještědí. Uzavírka je naplánovaná do 20 hodin. Řidiči osobních aut mohou místo objet přes Valdov, Dubnici, Žibřidice a Janovice.

Pro nákladní vozidla silničáři doporučují trasu po silnici I/9 přes Českou Lípu a dále po silnici I/38 přes Doksy na Mladou Boleslav, a ve směru od Liberce přes I/35 na Turnov a D10 na Mladou Boleslav, dále po silnici I/38 na Doksy a dále po I/9 do České Lípy. „Řidiče nákladních vozidel žádáme, aby se nepokoušeli využívat silnic nižších tříd, téměř na celém území Libereckého kraje sněží a je zhoršená sjízdnost," uvedl Petr Šén ze společnosti Silnice LK, která má na starost údržbu silnic.

Kamiony, které nemohou vyjet do kopce u bývalého lomu, blokují také silnici z Kravař do Úštěku na hranici Českolipska a Litoměřicka.

Uzavřen je také příjezd do Nového Boru od České Lípy. U jednoho z objektů na třídě T. G. M. se zřejmě pod tíhou sněhu propadla střecha a hrozí, že by se část zdevastovaného a opuštěného domu mohla zřítit směrem do ulice. Silnice je uzavřená od Sokolovny po cukrárnu. Řidiči jedoucí od České Lípy do Nového Boru musí volit objízdnou trasu.

V tuto chvíli probíhá zajištění objektu, o jeho dalším osudu rozhodne statik. Jak připomíná novoborský starosta Jaromír Dvořák, jedná město od roku 2011 s majitelem objektu o demolici. „Opakovaně jsme prováděli šetření, která nám zákon umožňuje, a snažili se dosáhnout zbourání. Bohužel náš právní řád v těchto věcech samosprávu velmi omezuje. A přestože jsme argumentovali ohrožením zdraví, je nedotknutelnost soukromého vlastnictví nejvyšším principem naší legislativy," říká Jaromír Dvořák.