Sociální služby Lípa podpoří

Česká Lípa – Neutěšené finanční situace v některých sociálních službách v Lípě by měly alespoň částečně vyřešit dary z fondu zastupitelstva.

Peníze. Ilustrační fotoFoto: Deník

Pod finančním tlakem způsobeným výpadkem příjmů se ocitly některé sociální služby v České Lípě. Už před prázdninami ohlásila českolipská pobočka Centra LIRA pro děti stižené autismem, že bude muset omezit příjem klientů. Jednorázová dotace nevržená opozicí tehdy neprošla.



Při svém posledním jednání nyní zastupitelé rozhodli, že převedou nevyčerpané dotační prostředky do fondu zastupitelstva města. Na ten se mohou v těchto dnech žadatelé obracet se žádostí o dar. „Je to moc dobrá zpráva, že se k tomu město takhle postavilo,“ říká koordinátorka sociálních služeb Centra LIRA Kateřina Jírová.

Jedním z dalších žadatelů z řad sociálních služeb bude Farní charita Česká Lípa. I zde by bez dodatečné pomoci města zřejmě museli přistoupit k nežádoucím úsporám. „V případě azylových domů v České Lípě a Dobranově bychom museli přistoupit k úsporným opatřením, což by se určitě projevilo na mzdách pracovníků. Mohlo by se stát, že bychom o ně přišli, a nesehnali náhradu,“ říká ředitelka českolipské Farní charity Eva Ortová.



Dodejme, že v oblasti sociálních služeb už tak dochází k poměrně vysoké fluktuaci zaměstnanců.

PŘÍŠTÍ ROK BUDE LÍP

„Dostane se na více sociálních služeb, a například LIRA dostane nejspíš víc peněz, než v červnu navrhovali kolegové,“ říká starostka České Lípy Romana Žatecká s tím, že se jedná o zhruba 1,3 milionu korun, které město převede z nevyčerpaných dotačních programů do fondu zastupitelstva. Jeho aktuální zůstatek činí 700 000 korun.

O konkrétní výši přiděleného daru rozhodnou zastupitelé už na konci září. „Určitě si stihnou žádost ve lhůtě podat, jedná se o nějaké čtyři A4,“ ujišťuje Žatecká.



Podle starostky se jedná zatím jen o první krok, následovat bude otázka podílu financování sociálních služeb rozpočtu města na příští rok. „Zatím se to rýsuje tak, že sociální oblast bude druhá nejsilnější po sportu,“ dodává starostka České Lípy Romana Žatecká.