Lukáš Nečesaný u soudu: Trvám na své nevině

Hradec Králové - Lukáš Nečesaný znovu stojí před soudem kvůli pokusu o vraždu kadeřnice v Hořicích.

Mladík si už dvakrát vyslechl pravomocný rozsudek, který uznal jeho vinu a poslal ho na 13 let do vězení. Nejvyšší soud však oba verdikty zrušil a případ vrátil ke Krajskému soudu v Hradci Králové.

Hlavní líčení začalo ve středu a pětadvacetiletý student obžalobu z útoku na 53letou ženu, která při něm utrpěla vážný úraz hlavy, podle očekávání odmítl. „Od začátku trvám na své nevině,“ prohlásil u soudu.

Jeho případem se na pokyn Nejvyššího soudu zabývají jiní soudci, předsedu senátu Jiřího Vacka vystřídal Miroslav Mjartan. Většinu středečního jednání věnoval shrnutí předchozích soudních jednání, připomenul důležitá svědectví i znalecké posudky.

Brutální útok se odehrál v únoru 2013. Pachatel vešel do hořického kadeřnictví těsně před zavírací hodinou, řekl ženě, že chce ostříhat, a pak ji napadl polenem, kterým ji mlátil po hlavě.

„Byla to jedna rána za druhou… Pak jsem šla k zemi a probrala se až v nemocnici,“ vypověděla u soudu poškozená.

Pachatel ji zanechal zkrvavenou a v bezvědomí, sebral jí doklady a peněženku s deseti tisíci korunami a utekl. Těžce zraněnou později nalezl její syn a přivolal jí pomoc. Žena přežila jen díky lékařskému zásahu. Probrala se až po pěti dnech. Při prvním hlavním líčení, kdy byla očividně ve špatném stavu, řekla, že by útočníka už nepoznala. Později však jako pachatele označila Nečesaného.

Policisté Nečesaného, kterému tehdy bylo 21 let, zadrželi několik dní po činu a soud na něj uvalil vazbu. Mladík v té době žil u prarodičů a na radu rodiny, které se svěřil, že osudného večera se chtěl nechat v kadeřnictví ostříhat, ale žena ho odmítla s tím, že už zavírá, se policii přihlásil jako svědek. Po několika dnech však byl zadržen jako podezřelý.

To, co dělal osudného podvečera, vylíčil tehdy u soudu téměř minutu po minutě. Do kadeřnictví prý přišel z doučování, kde se připravoval na maturitu, ale bylo tam už zhasnuto, a ještě když stál v chodbičce, kadeřnice mu řekla, že už končí, a tak ihned odešel. Později se učil, měl schůzku s dívkou, a když se na sociální síti dozvěděl, že se v kadeřnictví něco stalo, šel se tam podívat.

Odmítl také, že by policie na vypínači a křeslech nalezla jeho pachové stopy. Podle něj je to “zfalšovaný důkaz“.

Krajský soud při svém rozhodování vycházel jednak ze svědectví kadeřnice, z toho, že Nečesaný měl v té době dluhy, ze svědectví jeho spoluvězně, který tvrdil, že se mu mladík k činu přiznal, a z řady nepřímých důkazů. Navíc když ho policie zadržela, řekl prý, aniž se ho kdokoli ptal: „Já jsem té paní neublížil.“

Ve čtvrtek bude znovu vypovídat oběť

Jenže Nejvyšší soud byl jiného názoru. „Nebyl opatřen takový důkaz, který by obviněného jednoznačně usvědčoval,“ uvedli soudci. Podle nich výpovědi poškozené ženy „nejsou konzistentní“, protože podle znalců nelze vyloučit, že trpí amnézií. „Pokud nelze amnézii vyloučit, je potřeba ji připustit a pracovat s ní,“ míní Nejvyšší soud. Zpochybnil také pachové stopy nalezené na místě činu, které ukazovaly na Nečesaného, poukázal na to, že po útoku polenem nezůstaly na hlavě a ve vlasech oběti zbytky kůry nebo dřeva, a výhrady měl i k vystoupením svědků.

Hradecký krajský soud podle nich vybral jen důkazy, které svědčí o vině obžalovaného, a naopak opomíjel ty, které svědčily o jeho nevině.

S tím vším se bude muset popasovat nový senát. Ve čtvrtek soudce čeká výslech kadeřnice.

Modlím se, aby pachatel byl potrestán

„Od začátku trvám na své nevině, skutek, který mi je kladen za vinu, jsem nespáchal. Nikdy bych nic takového neudělal. Je odporným činem a modlím se, aby pravý pachatel byl konečně potrestán,“ uvedl ve středu u Krajského soudu v Hradci Králové Lukáš Nečesaný. Za čtyři roky, které uplynuly od prvního hlavního líčení, došlo v jeho životě k velkým změnám. Konečně si dodělal maturitu, oženil se, stal se otcem a nyní studuje třetí semestr na vyšší odborné škole ekonomické, kde se věnuje oboru finančně - ekonomické poradenství.