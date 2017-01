Soutěž má v mladých lidech probudit zájem o přírodu a les

Ralsko - Vojenské lesy a statky pořádají velkou vědomostní soutěž pro děti a studenty.

Loňského místního kola v Ralsku se zúčastnilo osm škol z Libereckého kraje.Foto: VLS

Mladí lidé v evropských lesích. To je název mezinárodní vědomostní soutěže o přírodě, lese a lesnictví, do které se mohou v lednu zapojit děti a studenti z Libereckého kraje. Místní kolo proběhne v režii Vojenských lesů a statků ČR v úterý 24. ledna v Ralsku v lesním areálu Skelná Huť.

Mezinárodní soutěž YPEF je určena pro mladé lidi se zájmem o přírodu. Soutěží se ve tříčlenných týmech a s ohledem na možný postup do mezinárodního kola se očekává, že všichni soutěžící budou ovládat anglický jazyk. Soutěžící jsou rozdělení do dvou věkových kategorií. Mladší se rekrutují z 6. až 9. tříd, starší kategorie je určena středoškolákům. V soutěžní den místního kola na soupeřící týmy čeká nejprve písemný vědomostní test, na který navazuje praktické poznávání přírodnin.

„V roce 2015, kdy jsme se jako podnik stali partnery soutěže, proběhla u VLS dvě místní kola v režii našich lesních pedagogů, Ralsko bylo jedním z nich. Loni jich bylo již pět a na ročník v tomto roce plánujeme o tři více," uvedl vedoucí lesních pedagogů VLS Jan Kobr.

Místní kolo v Ralsku organizuje Eva Zikmundová, lesní pedagožka divize VLS Mimoň, která spravuje unikátní přírodní lokalitu bývalého vojenského prostoru Ralsko. Místní kolo se zde uskuteční již potřetí a nyní je do něj přihlášeno už pět týmů.

Vítězný tým z každého místního kola postoupí do regionálního kola, odkud má v případě vítězství možnost se probít do národního finále. To proběhne tradičně v Kostelci nad Černými lesy v prostorách Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze.

„Tým, který vyhraje národní kolo, bude vyslán do evropské země, která je členem mezinárodního výboru YPEF, kde bude reprezentovat ČR na kole mezinárodním," doplnil Jan Kobr.

Nápad se zrodil v Polsku

Do místních kol YPEF 2017 se mohou žákovská a studentská družstva hlásit elektronicky na adrese www.ypef.cz. Nadnárodní evropská soutěž Mladí lidé v evropských lesích (YPEF) vznikla z iniciativy polských lesníků. YPEF si klade za cíl zlepšení povědomí o významu lesů a lesnictví pro rozvoj společnosti. Česko se jí zúčastnilo poprvé v roce 2011 a od 2. ročníku převzala garanci za organizaci národního kola soutěže Česká lesnická společnost jako nezávislá stavovská organizace, která zastupuje lesníky napříč oblastmi jejich působení.