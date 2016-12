Spolek Sonow z Kamenického Šenova se činí na hřbitově i v kostele

Kamenický Šenov - Říkají si spolek Sonow. Pojí je velké přátelství, ale hlavně společný cíl. Mít krásnější město, udržovat kulturní památky a starat se o ně.

Logo Občanského spolku Sonow.Foto: archiv

I letos se díky skupince občanů Kamenického Šenova a jejich odhodlání změnilo několik památek k nepoznání.

Asi největší akcí, do které se spolek letos pustil, byla první etapa záchrany Starého hřbitova v Kamenickém Šenově, na kterém se nachází mnoho monumentálních náhrobků s bohatou sochařskou výzdobou, takzvaná sochařská galerie pod širým nebem.

POMOC OD SOUSEDŮ

Náhrobky patřily významným sklářským rodinám a osobnostem, jejichž věhlas daleko přesáhl hranice naší země.

„První etapa je u konce. Práce byly náročnější, než jak se to jevilo po restaurátorském průzkumu. Tento projekt jsme mohli uskutečnit díky partnerství a finanční spoluúčasti mnoha lidí, spolků, firem, školám a také díky městu Kamenický Šenov," uvádí Radim Vácha, předseda sdružení, které funguje už jedenáct let. U projektu Starého hřbitova se velice vyplatila spolupráce s německými partnerskými spolky. Pomoci s opravami přijelo na letní brigádu několik dobrovolníků z Německa.

Šenovský spolek se letos pustil také do restaurování kříže v Janurově parku.

„Začali jsme již loni a letos jsme dokončovali. Na obnovu kříže nám přispělo město. Kříž byl, zdálo se, nenávratně ztracen, ale díky souhře šťastných náhod a šikovnosti restaurátorek H. Novákové a E. Míčkové je opět v původní podobě," říká Vácha.

Pozornost si zasloužil také stav oltáře sv. Antonína Paduánského v šenovském kostele. I toho se dobrovolníci ze spolku Sonow ujali. „Rekonstrukce oltáře bude ještě letos dokončena. Jeho obnovu dotuje ministerstvo kultury a farnost. Také se podílíme na přípravě obnovy fasády kostela. Je podaná žádost o dotaci a doufáme, že Šenov uspěje," uvedl předseda spolku.

Spolek čeká spousta práce i v příštím roce. Členové Sonow chystají především další etapu obnovy starého hřbitova. „Na jaře se ještě udělá revize po zimě a doretušují se tmely, které barevně přes zimu vyzrají," říká předseda spolku Sonow Radim Vácha.

Doladit je potřeba také některé práce kolem letošních úprav křížku ve Smetanově ulici. „V dubnu jsme ke křížku dosázeli tři jabloně historické odrůdy Bozkovské červené. Ujaly se a prosperují. Co je ale nedořešeno, je neupravenost terénu. Firma, která dělala regulaci potoka a která terén upravit měla, to neudělala a pro nás je to velké sousto," podotýká Vácha.

„Snad se to podaří dořešit příští rok s pomocí města a jeho techniky," doplňuje předseda.

Starosta i sami obyvatelé Kamenického Šenova si spolek vychvalují.„Jsem ráda, že se o takové místa tady někdo stará, je to podívaná nejen pro nás místní, ale hlavně turisté tady hodně tuto práci obdivují," říká Alena z Kamenického Šenova. „Určitě jsem moc rád, že je v našem městě takový spolek," doplnil starosta František Kučera.

Spolek pořádá také kulturní akce. Jednou z těch tradičních jsou Dušičky na starém hřbitově. Letos se zdálo, že se vše bude muset zrušit kvůli nepřízni počasí, ale to se nakonec umoudřilo a akce opět přilákala několik místních i lidí i z jiných okresů. „I díky této události nám v nevlídném počasí stála cesta z Rumburku za to, děkujeme," uvedla na sociální síti k akci Andrea Semerádová.

Také tento víkend spolek pořádal kulturní akci v prácheňském kostele sv. Vavřince. Zazněly koledy, spirituály a gospely.