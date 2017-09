Stavba roku letos v oslabení. Uspěla cesta k Modlivému dolu ve Svojkově

Liberecký kraj - Porota vybírala z rekordně nízkého počtu přihlášek. Jediná soutěžní stavba z Českolipska si odnesla Cenu sympatie veřejnosti.

Že by se v Libereckém kraji vloni nic nestavělo? Porota soutěže o Stavbu roku Libereckého kraje byla letos v nezáviděníhodném postavení.

„Do soutěže se přihlásilo jen devět projektů, což je zklamání. Proto jsme také neudělili hlavní cenu pro absolutního vítěze, aby se tím nedegradovala ocenění v předchozích letech. Má jít o stavby výjimečné svým řešením nebo náročností. I když se přes nízký počet sešly v soutěži kvalitní stavby, na nejvyšší ocenění to nebylo,“ řekl předseda krajské pobočky České komory autorizovaných inženýrů a techniků Karel Urban.

Kdo naopak může být spokojen, jsou Lesy ČR. Ty do soutěže přihlásily několik staveb a se třemi uspěly, a to i u veřejnosti, díky které získaly i Cenu sympatie. „Jde o obnovu turistické stezky a křížové cesty, která se po 43 letech vrátila do Modlivého dolu u obce Svojkov. Jsme potěšeni, že lidé naši práci oceňují, protože v těchto projektech se snažíme vždy obnovovat to, na čem má zájem i veřejnost, starostové obcí, různé spolky a podobně,“ uvedl krajský ředitel Lesů ČR Ludvík Řičář.

Křížová cesta z druhé poloviny 19. století byla v roce 1973 přemístěna zásluhou faráře Ladislava Kubíčka do nedaleké svojkovské kaple sv. Václava. Nyní jsou v Modlivém dole k vidění kopie obrazů původních zastavení. Ta byla připevněna na stromech, dnes na dřevěných stojanech. Podnět k obnově dali místní obyvatelé, podpořilo je liberecké pracoviště Národního památkového ústavu.

V pískovcových skalách Lesy ČR obnovily také dřevěný kříž, schody k oratoři i skalní kapli, která je kulturní památkou. Nové je posezení a další lesní mobiliář.

V Modlivém dole ukrytém v rokli pískovcových skal rozmanitých tvarů a velikostí se konají bohoslužby. Nejznámější je květnová mše na zahájení mariánského měsíce.

Zasloužené vítězství

O Cenu sympatie hlasovalo prostřednictvím webových stránek www.stavbarokulibereckehokraje.cz celkem 269 lidí, zrekonstruovaná turistická stezka a křížová cestu Modlivý důl se jim zalíbila nejvíce. „Hojně frekventovaná stezka využívaná pro pěší turistiku si od občanů právem získala Cenu sympatie občanů Libereckého kraje,“ říká krajská radní Radka Loučková Kotasová, která cenu předala a jejíž resort soutěž připravuje.

Titul Osobnost stavebnictví, která je navrhována profesními organizacemi, byla v letošním roce udělena in memoriam Pavlu Vaněčkovi: „Byla tak vyjádřena pocta člověku, jenž byl výraznou osobností poválečné liberecké komunity architektů. Podílel se na stavební činnosti nejen v našem regionu, ale i v zahraničí. Významně se zasadil o dnešní moderní podobu měst,“ doplnila radní.

Cenu Junior získali letos Adrian Balog a Ondřej David ze střední školy hospodářské ve Frýdlantu za rekonstrukci omítek bývalých stájí na Zámeckém dvoře v Černousích. Porotu zaujala i obnova památkově chráněné Liščí boudy na Kristiánově, provozní objekt SBD Sever v Liberci, lesní cesta Bedřichovská a retenční nádrž v Bulovce.