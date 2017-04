Stávka: Českolipští řidiči MHD mohou ještě couvnout

Česká Lípa – Důležitých linek městské hromadné dopravy v České Lípě by se čtvrteční stávka neměla dotknout.

Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Ani po jednání, které se během středečního dopoledne uskutečnilo na půdě českolipské radnice, není stále jasné, zda a v jakém rozsahu se k zítřejší celoplošné stávce řidičů autobusů připojí členové základní organizace MAD Česká Lípa.

Slovy odborového předáka Martina Machače mají sebrané podpisy zhruba pětačtyřiceti českolipských řidičů městské hromadné dopravy, kteří jsou ochotni do řádně nahlášené stávky jít.

Vedení města ale se zástupcem firmy BusLine vyjednalo, že v den stávky 6. dubna vyjedou linky, kterými jezdí nejvíce lidí.

„Pan ředitel slíbil v průběhu dnešního dne zaslat řidičům otevřený dopis, kde chce vysvětlit pozici společnosti a průběh jednání s českolipskou radnicí. Chlapi se mohou na základě jeho přečtení ještě rozhodnout, zda do stávky opravdu půjdou," říká Machač, který se plánuje se všemi setkat před zítřejším začátkem směny v půl čtvrté ráno. „Teprve v tu chvíli bude jasné, kolik řidičů se stávky doopravdy zúčastní," říká Machač, který podle svých slov nechce na řidiče nikterak tlačit. „Ať se rozhodnou podle sebe."

Vyjádření solidarity

Řidičům se nelíbí, že na jejich výplatě se po vládním nařízení zatím prakticky nic nezměnilo. „Stávku chceme pojmout i jako vyjádeření solidarity s kolegy ve zbytku republiky," dodává Machač.

Jednání se kromě představitelů města a zástupců řidičů zúčastnil také ředitel společnosti Busline Radek Chobot. „Jednání s Českou Lípou je podle mně slušné a otevřené. Jsme před koncem nějaké dohody, která se bude následně schvalovat na radě města," říká Radek Chobot.

Podle něj navíc firma vyplatí za březen prémiovou složku, čímž bude vládní nařízení splněno, a proto důvod ke stávce nevidí. „Někomu to stačit může, někomu ne. Nedokážu vyloučit, že jednotky řidičů budou stávkovat," říká Chobot s tím, že budou snažit zajistit vše tak, aby byla dopravní obslužnost České Lípy zajištěna, a aby se případná stávka dotkla co nejméně lidí. „Máme k dispozici brigádníky a řidiče z jiných středisek," dodává ředitel Buslinu Radek Chobot.

Radnice: stávka je zbytečná

O navýšení platů řidičů městské hromadné dopravy jednají dopravce s městem od ledna. „Nárok na zvýšení mezd, který plyne z nařízení vlády, ale musíme přesně vypočítat. Hospodaříme s veřejnými penězi, proto musí být jasně doloženo, proč a o kolik budeme výdaje na provoz městské dopravy zvyšovat. Jde nám o to, aby tyto další peníze nad rámec veřejné zakázky směřovaly výhradně do mezd řidičů," říká starostka Romana Žatecká. Město Česká Lípa ročně zaplatí za MHD 35 milionů korun, a to za 1 125 000 ujetých kilometrů.

Podle vedení města je zítřejší stávka řidičů v České Lípě zbytečná, protože jednání směřují k tomu, že rada města na konci dubna definitivně rozhodne o navýšení úhrady za poskytované služby. Řidiči o nic nepřijdou, své peníze dostanou vyplaceny zpětně od 1. ledna.

„Seznam linek, které budou po dobu stávky 6. dubna jezdit, uveřejníme ihned, jakmile tuto informaci budeme vědět," dodává mluvčí českolipské radnice Monika Bayerová.