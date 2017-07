Stávkou českolipští řidiči MHD nehrozí, spokojení ale nejsou

Česká Lípa - V televizní reportáži se objevila informace, že řidiči MHD v Lípě opět hrozí stávkou. Podle jejich předáka Martina Machače došlo k nedorozumění. Provozovatel Busline zvažuje právní kroky.

Městská hromadná doprava v České Lípě.Foto: Deník/Jiří Jelínek

Velké pozdvižení vyvolala v České Lípě zpráva na Nově, že řidiči MHD hrozí o prázdninách další stávkou.

„Nechtěl jsem, aby to tak vyznělo, ale je pravda, že jsem se o tom s panem Berkou bavil. Chlapi jsou ale na Busline naštvaní, hlavně kvůli tomu, jak s námi jedná. A opravdu mezi sebou mluví otevřeně o stávce. O jejím případném ohlášení se společně rozhodneme až po 20. červenci," říká předseda českolipských odborů Martin Machač.

Do tohoto data jim prý zaměstnavatel slíbil vyplatit určité podíly z částky zhruba 3,7 milionů korun, o které město Česká Lípa navýšilo roční příspěvek Buslinu na provoz MHD ve městě. „Zastupitelé rozhodli, že ke stávající smlouvě s dopravcem připojí dodatek o navýšení ceny dopravního výkonu o příplatek 3,25 Kč za ujetý kilometr," uvedla mluvčí českolipské radnice Monika Bayerová.

Město tak vyšlo vstříc nařízení vlády o zvýšení mezd řidičům. Radnice peníze dopravci vyplatí zpětně od začátku letošního roku. Busline se zavázal, že příplatek půjde plně na mzdy řidičů českolipského střediska.

Řidiči ale mají podle Machače obavu, že firma použije částku na něco jiného, než jsou platy řidičů.

„Pan Machač občas věci značně zjednodušuje. Postupujeme v souladu se zákonem. Od ledna letošního roku, od kdy vládní nařízení platí, jsme vše dopláceli z vlastního," říká mluvčí Buslinu Nikola Bradíková s tím, že peníze od města použijí i na sanaci ztráty z uplynulého půlroku.

Nemohl na workshop

Machačovi také vadí, že ho nezvou k některým jednáním. „Město uspořádalo jakýsi workshop, kde o něčem jednali se zástupci Buslinu. Mě tam pozval zastupitel Zdeněk Ježák, ale paní starostka mě tam odmítla vpustit," říká Machač.

„Byla to akce určená jen pro zastupitele, pro lidi, kteří budou mít v ruce budoucnost MHD v Lípě a kteří o tom budou nejdéle v září rozhodovat" říká starostka České Lípy Romana Žatecká.

Zase to zadání

„Domníváme se, že pan Machač má jisté politické zadání. Víme, že je spojen s Komunistickou stranou Čech a Moravy na radnici," říká mluvčí Buslinu Nikola Bradíková s tím, že budou činit právní kroky, aby se firma či cestující nestali nástrojem této kampaně.

„Co já vím, tak jsem v KSČM jenom já, většina řidičů jsou spíš pravičáci. Ti by mě hnali, kdybych jim do toho cpal politiku," říká Martin Machač. S neschválením záměru, aby si Lípa založila vlastní dopravní podnik, se už smířili. „Teď apelujeme hlavně na zastupitele, aby si s péčí řádného hospodáře ohlídali, kam městské peníze jdou," říká.

Hrozbu stávky považuje místostarostka České Lípy Alena Šafránková za vydírání, kde slouží cestující jako rukojmí. „Už by to nebyla stávka za navýšení mezd, ale řidiči by ji zneužili k jiným osobním či politickým cílům," uvedla Šafránková. Místostarostka věří, že se nebude opakovat situace z dubna, kdy stávkující řidiči ochromili provoz MHD. „Firmu jsem požádala, aby město v dostatečném předstihu informovala, jak v případě stávky zajistí veřejnou dopravu pro naše občany," dodala.