Stážisty berou českolipští strážníci i do akce

Česká Lípa - Studenti bezpečnostních škol si v České Lípě mohou v praxi vyzkoušet obsluhu kamerového systému, udělování pokut během pochůzek nebo uklízení zbídačelého opilce z ulice.

Smutný, ale nikoliv neobvyklý výjev z práce městských strážníků. Případy bezvládných opilců řeší opakovaně. Foto: Deník/Jiři Jelínek

Podezřele mladé strážníky je v těchto týdnech možné potkat v ulicích České Lípy. Studenti, kteří jsou u českolipské městské policie na praxi, poznají podrobně, co práce strážníka obnáší. A to včetně pomoci s nakládáním pomočeného opilce do sanitky.

Minulý týden proběhla stáž studentů oboru Bezpečnostně právní činnost Lesnické školy ze Šluknova, od pondělí 27. února je vystřídaly tři studentky oboru Bezpečnostní služby českolipské Euroškoly. Ke studentce třetího ročníku Simoně Doležalové, která vyrazila se strážníky na výjezd služebním vozidlem, jsme se připojili i my.

Bezvládný muž a smutný pes

Na služebně se připravujeme k výjezdu hlídky, když zaznívá první hlášení. Na sídlišti Slovanka u samoobsluhy leží bezvládný muž. Vyrážíme na místo. Na cestě hlas operačního z vysílačky upozorňuje, že u muže se nachází jeho pes.

Po příjezdu nacházíme schouleného muže, který je v silně podnapilém stavu. „Je naprosto bezvládný, zorničky mu ani nereagují na světlo," podotýká strážník Martin Zapalač.

Připojili se k nám i jen o něco málo méně opilí kamarádi dotyčného. Pokoušejí se ho probudit, ale je to marné. Ze strážníkům důvěrně známého muže vychází jen sípot a vzdechy.

„Zkusila bych ho rozhýbat, případně bych zavolala záchranku," odpovídá studentka Simona Doležalová na otázku, jak by se v tomto případě zachovala ona. Následující události jí dávají plně za pravdu.

Ani po příjezdu zdravotníků pomočený opilec zalitý dopoledním sluncem nereaguje na svět okolo. Společnými silami jej strážníci a zdravotníci naloží na nosítka a nakládají do sanitky. Na zabouchnuté dveře smutně hledí čtrnáctiletá fena, která do té doby poslušně hlídala páníčka. Ani jeden z kamarádů se jí nechce dočasně ujmout, proto přivolaní kolegové strážníci odvážejí smutného psa do záchytných kotců u zbrojnice dobrovolných hasičů ve Staré Lípě.

„Až vystřízliví, v nemocnici řeknou, kde psa má," říká strážník Zapalač s tím, že je smutné, že takový případ vezou mezi opravdu nemocné lidi. „Záchytka v Liberci je otevřená až od sedmi večer a my nic jiného dělat nemůžeme," podotýká napůl rozčileně. Podle něj je v České Lípě podobných, notoricky známých případů, které venku opakovaně sbírají, zhruba desítka.

„Na ulici se se mi to líbí víc, než sedět v kanceláři. Pořád se něco děje," říká studentka Doležalová. Ještě není přesně rozhodnutá, kam po škole půjde. „Tohle by se mi asi líbilo," dodává.

Pokuty

K práci městského strážníka patří i dohled nad pořádkem v ulicích či nad nejrůznějšími zákazy. Za dopolední směnu zaznamenali strážníci z „našeho" auta zhruba desítku nejrůznějších provinění. Ty nepříliš závažné řešili rychlou domluvou. Trojice přistižených odešla ze setkání s pokutou. Dvě strážníci udělili za kouření v zastřešené části nového vlakového nádraží, jednu za zaparkování vozidla v zóně zákazu zastavení mezi dvěma přechody pro chodce. Pokaždé po stokoruně.

„To byla drahá cigareta," směje se přistižený kuřák, kterému strážníci rychle vyplňují bloček, aby stihl vlak. Za udělenou pokutu hezky poděkuje, podobně jako muž ze špatně zaparkovaného vozidla. „To je jen o něco dražší než parkovací lístek. Budu vás všude chválit," říká s úlevou nad nízkou pokutou.

„Když je to poprvé, moc to nepřeháníme, snažíme se působit spíše symbolicky, ale zároveň tak, aby je to snad příště odradilo," dodává Martin Zapalač.