Strašidelný dům na Ladech chtějí opravit

Česká Lípa - Vedení České Lípy chce opravit bytový dům v Komenského ulici. Místní by tu uvítali služebnu městské policie.

Vedení Lípy chce opravit bytový dům v Komenského ulici. Místní by tu uvítali služebnu městské policie. Foto: mucl

Bytový dům postavený v 90. letech na českolipském sídlišti Lada, který momentálně hyzdí vzkazy od sprejerů a vandalů, by město letos chtělo opravit pomocí dotace.

„Chceme, aby dům znovu nejen dobře vypadal, ale aby se pro nájemníky zlepšil celkový komfort bydlení. Proto jsme se rozhodli s přispěním evropských dotací zateplit fasádu, opravit střechu, vyměnit okna a dveře," říká místostarosta Juraj Raninec.

Vedení města uspořádalo v tomto roce již dvě schůzky s obyvateli bytového domu, kteří si postěžovali na mnoho faktorů. „Nebytové prostory v přízemí jsou zcela prázdné, sprejeři a další vandalové si dům berou za snadný cíl. V minulých letech se do objektu nijak neinvestovalo, na různých místech zatéká, tvoří se plíseň, vchodové dveře jsou zdevastované, atd. Celkový stav domu je prostě ostudný," říká starostka města Romana Žatecká.

Rekonstrukce domu s 95 byty přestavuje jednu z největších investic roku 2017. Celkové náklady projektu jsou odhadovány na 42,5 milionu korun.

Kromě technického stavu domu se řeší také častý vandalismus a kriminalita. „Setkávají se zde různé tlupy mladistvých, tráví tu volný čas, a to například sprejováním po fasádě domu, vyhazují lahve od alkoholu a také nedopalky cigaret," vypráví jedna z nájemnic domu.

Při setkání nájemců padl také návrh na zřízení služebny městské policie, pro kterou jsou v objektu volné prostory. „Bylo by to problematické na organizaci provozu. Nicméně v této lokalitě strážníci pravidelně hlídkují a plánuje se sem kamerový systém, který by měl vandalismu zabránit, či odhalit jeho činitele," říká velitel městské policie Vladimír Jeník.