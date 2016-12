Teplo v Lípě bude levnější

Česká Lípa - Obyvatelé České Lípy budou mít levnější teplo. S cenami dolů jde teplárna i společnost CPI Byty.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vít Šimánek

Více než osm set korun by měla v příštím roce ušetřit průměrná domácnost v České Lípě, které dodává teplo Českolipská teplárenská. Společnost v příštím roce sníží ceny o 4,4 procenta. O čtvrtinu méně zaplatí za teplo a teplou vodu nájemníci společnosti CPI Byty.

Domácnosti v Lípě zásobované Českolipskou teplárenskou zaplatí v příštím roce za gigajoule zhruba 680 korun, o 32 korun méně než letos. V Dubé, kde společnost rovněž zajišťuje dodávky tepla a teplé vody, bude cena ještě nižší, za gigajoule tamní domácnosti zaplatí příští rok 623 korun.

Na centrální vytápění je v České Lípě napojena zhruba polovina města.

Klesla cena plynu

Poslední tři roky držela teplárna ceny na stabilní úrovni, domácnosti za gigajoule platily bezmála 712 korun. „Za zlevněním je hlavně klesající cena plynu," uvedl mluvčí Českolipské teplárenské Lukáš Jankovský.

„Jsem ráda, že za teplo zaplatím méně, ale přeci jen mě udivuje systém rozpočítávání tepla mezi celý panelový dům. Nějak tomu pořád nerozumím. Měli by to přesněji vysvětlit," řekla Marie Vovsová ze sídliště Lada v České Lípě.

Českolipská teplárenská patří do skupiny MVV Energie CZ. Teplem a teplou užitkovou vodou zásobuje 9 265 domácností v České Lípě a 38 v Dubé. Dodávky zajišťuje také pro desítky škol, úřadů, obchodních center a dalších subjektů.

Nižší účty za teplo a teplou vodu budou mít i nájemníci CPI bytů. Nájemníkům v bytech CPI klesne cena o více než čtvrtinu. Obyvatelé 1600 bytů, které společnosti ve městě patří, budou od Nového roku za gigajoule platit včetně DPH 464 korun.

„Zatím o tom nevím, ale určitě je to dobrá zpráva. My jsme s bydlením u CPI spokojení. Vždy vyjdou vstříc co se týče oprav a podobně," uvádí Pavla ze sídliště Sever.

Odpojení od teplárny

Společnost CPI Byty je s 12 500 byty druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení v Česku. V České Lípě se firma od Českolipské teplárenské odpojila v roce 2013 právě kvůli vysokým cenám.

Domy teď mají vlastní vytápění plynová tepelná čerpadla systému vzduch-voda a plynové kondenzační kotle, které jsou umístěné do technického zázemí domů, v některých případech na střechách. Dodávky tepla zajišťuje firma Abastor. „Máme už třetí rok úspory kolem 20 procent ročně," informovala mluvčí CPI Michaela Winklerová.

Změna dodavatele a způsobu dodávky tepla v České Lípě představovala podle mluvčí Winklerové pro CPI pilotní projekt. „Už první rok prokázal jednoznačně pozitivní efekt a očekávanou výši úspory," řekla.