Trend se mění. Stále více lidé tíhne spíš k vínu než pivu

Česká Lípa /ROZHOVOR/ - „V České Lípě je hodně lidí, kteří vínu rozumí," říká Jana Koutská, která v České Lípě už šest let provozuje vinotéky Bobule.

Jana Koutská ve své vinotéce v Děčínské ulici.Foto: Deník/Petra Hámová

Jaké víno se hodí ke kaprovi s bramborovým salátem?

K rybě se obecně hodí bílé víno, pak už jen záleží na tom, jestli máte rádi suché, polosuché nebo nasládlé. Ke sladkému, třeba k čokoládě, zase doporučujeme víno červené.

Jaké víno je u lidí nejoblíbenější?

Vede odrůda Pálava. Ta se ale v Čechách pěstuje v menším množství a často se dováží například ze Slovenska. Ženy spíše vyhledávají bílá a suchá vína, pánové naopak červená a těžší.

Váš favorit?

Nejvíce si pochutnám na bílém suchém víně a vede odrůda Veltlínské zelené.

Jaká byla vaše cesta k prodávání vína?

Vinotéku jsme otevřeli před šesti lety. Dříve jsem několik let pobývala pracovně ve Španělsku a Španělé mají k vínu hodně blízko, víno se tam pije defakto místo vody od rána do večera. Jsou to vášniví vinaři. Právě tam jsem k vinařství přičichla, a protože sama jsem milovnicí vína, rozhodla jsem se pro otevření vinotéky. Myslím, že je to i něco, co v České Lípě chybělo, ta možnost posedět si u skleničky dobrého vína.

Španělé asi Pálavu nepreferují…

Ve Španělsku se konzumují těžší červená vína, protože klimatické podmínky jsou tam úplně jiné než tady. U nás se pije více bílé a vzhledem k tomu, že toho sluníčka tady není tolik, tak ani červené víno tak dobře neumíme vyrobit.

Češi jsou bráni za národ pivařů. Nebo už jsou podle vás spíše vinaři?

Dalo by se to říct. Trend se v posledních letech mění, především ženská populace více tíhne k vínu, ale i muži už nahrazují pivo vínem.

Jaká vína nabízíte?

V našich vinotékách preferujeme moravská vína, zahraničí máme zastoupené jenom okrajově. Vzhledem k tomu, že markety jsou zaplavené zahraničními víny, lidé do vinoték chodí více právě pro tuzemská vína. Naším dvorním dodavatelem je vinařství Vajbar z Rakvic, které nám dodává jak sudová, tak lahvová vína. Z těch zahraničních nabízíme například vína makedonská, italská nebo španělská. Ale sedmdesát procent sortimentu je z Moravy a Čech, právě na tato vína se specializujeme.

Jak vína vybíráte?

Nejprve otestujeme vzorky, které nám vinaři dodají. Pořádáme také pravidelné degustace pro naše stálé, ale i nové zákazníky, a i podle jejich reakcí poté nová vína zařazujeme do prodeje.

Jsou Českolipští vinaři znalci? Vědí, co chtějí nebo žádají radu?

V České Lípě je hodně vinařů, kteří vínu rozumí. Ale stejně tak je tu spousta lidí, kteří s vínem začínají, chtějí poradit. Proto i personál ve vinotékách ví o vínu spoustu informací a dokáže doporučit.

Co kromě vína Bobule nabízí?

Z toho doplňkového zboží jsou to určitě vinařské potřeby nebo doutníky. Specialitou v pobočce na Děčínské ulici je pak ručně vyráběná belgická čokoláda. V Sokolské zase k vínu nabízíme holandské goudy, klobásy, olivy a pražené španělské mandle, které nám dováží přímo z Valencie.

Jaká je nyní v České Lípě konkurence na trhu s vínem?

Souběžně s námi fungují samozřejmě i jiné vinotéky. Některé vinotéky otevřely a zhruba do roka zase zavřely.

Čím to je?

Vinotéce se musíte věnovat. Je nutné dbát na kvalitu vína, vědět, co lidem chutná, mít příjemné prostředí i personál.

Připravuje se zákon o zákazu prodeje sudových vín. Jak by se vás dotkl, kdyby byl schválen?

Myslím, že by se zásadně dotkl všech vinoték, protože prodej právě sudového vína tvoří asi padesát procent a lidé si na sudovku zkrátka zvykli. Naopak by došlo k vymýcení pokoutných prodejů vína jako doplňkového zboží tam, kam víno nepatří. Co se mi na tom zákonu nelíbí, že mají být zakázané sudy. Vinaři je tak nahradí něčím jiným, technologie stáčení bude složitější, bude to finančně náročné, ale pořád se bude jednat o stáčené víno, jen se bude měnit tím koncovým obalem, ze kterého bude točené. Podle mého je to zbytečnost, ale na druhou stranu to pročistí trh.

Jak se vás dotklo zavedení diskutované elektronické evidence tržeb (EET)?

Vzhledem k tomu, že šest let používáme dokonalý účetní program, na který jsou napojené platební terminály, tak k EET jsme opatřili pouze lepší tiskárny a přechod byl pro nás jednoduchý. Výraznější změnu jsme nezaznamenali. EET se nám v současné době vztahuje pouze na posezení pro hosty, maloobchod spustíme až 1. března.

Jak se daří byznysu s vínem v Lípě?

V centru České Lípy je pro menší podnikatele velmi obtížné přežít. Lidé do centra chodí minimálně. Opravdu musíte nabídnout dobrou kvalitu za dobrou cenu a příjemné prostředí, aby to zákazníky přitáhlo, protože obecný trend je jezdit do nákupních zón. Máme vinotéku v centru i u nákupního centra a velmi se liší. Především zákazníky, kteří tam chodí. Na Děčínskou, kde je vinotéka u obchoďáku, přijedou lidi na rychlý nákup, dají si u nás rychlou kávu, kdežto do centra přijdou na delší dobu, posedí u skleničky vína.

Další pobočka v plánu není?

Zatím to stačí. Mám ještě jiný byznys a už by se to časově nedalo skloubit. Snažím se každý den alespoň na chvíli ve vinotékách zastavit a věnuji se jim i o víkendu.

Na Vánoce jste připravená?

Ano, stromeček je ozdobený, dárky zabalené, víno se chladí.