Tříkrálová sbírka začala. V ulicích potkáte koledníky s kasičkami

Českolipsko - My tři králové jdeme k vám. Snad každý občan Česka to zná. Tento týden tříkráloví koledníci vyšli do ulic. Vybrané peníze pomohou na několika místech.

dnes 18:10

Třetí ročník Tříkrálového průvodu Českou Lípou s cílem na vodním hradě se uskuteční 7. ledna.Foto: Deník/Vít Černý

Již tímto týdnem začnou na Českolipsku i po celé České republice tradiční Tříkrálové sbírky. Zatímco v České Lípě vybrané peníze pomohou projektu Sociální automobil, v Kamenickém Šenově pomohou vybrané finance základní škole. Největší dobrovolnická akce v České republice s názvem Tříkrálová sbírka, kterou v našem městě organizuje Farní charita Česká Lípa, proběhne ve městě od čtvrtka do 8. ledna již posedmnácté. Charita si pro rok 2017 jako svůj záměr na využití získaných prostředků ze sbírky opět zvolila projekt Sociální automobil, který poskytuje již mnoho let přepravu zdravotně hendikepovaných dětí ze školy a do školy. „Projekt Sociální automobil není registrovaná sociální služba, je tedy financovaný především z příspěvků dárců a sponzorů. Právě proto již několik let příspěvek ze sbírky pomáhá tomuto projektu," řekla vedoucí Sociálního automobilu Irena Hrnčířová. Drobné do kasičky Koledníci v kostýmech tří králů s vedoucím skupinky půjdou ve zmíněných dnech od domu k domu nebo budou koledovat v ulicích či v kostelech a za zpěvu tříkrálové koledy přinesou lidem radostnou zvěst vánočních svátků a obdarují je drobnou pozorností. Současně do úředně zapečetěných kasiček opatřených charitním logem budou vybírat dobrovolný finanční příspěvek. Kromě České Lípy budou koledníci Farní charity Česká Lípa koledovat od 2. do 15. ledna také v Novém Boru, Mimoni, Cvikově, Žandově, Stružnici, Jezvé či v Horní Polici. Celá akce se završí v sobotu 7. ledna v 15 hodin na náměstí T. G. Masaryka, kde proběhne tradiční Tříkrálový průvod s hrou Komedie o hvězdě divadelního souboru Osli. Soutěž Tříkrálová sbírka začala včera také v Kamenickém Šenově. Vykoledované peníze pomůžou Základní škole Kamenický Šenov. Koledníci budou klepat na dveře obyvatel v pátek. Současně se sbírkou bude už tradičně probíhat výtvarná tříkrálová soutěž, letos na téma Cesta za Betlémskou hvězdou. Kdo se chce zapojit, musí díla doručit do 13. ledna do Galerie Česká Kamenice. Výstava potrvá do 27. ledna, kdy budou v 10:00 hod. vyhlášeni a odměněni vítězové. Čtyři pětiny celkového výtěžku sbírky zůstanou v regionu, kde byly vykoledovány: 65 % výnosu využije Charita přímo v dotyčné obci nebo jejím okolí a 15 % výnosu poputuje na charitní projekty na diecézní úrovni. Desetina výnosu pomůže v zahraničí. „Prosíme, přispějte opět koledníkům do pokladniček, jen díky vaší podpoře se můžeme věnovat těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou," vyzývá dárce ke štědrosti ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. Sbírku provází řada doprovodných akcí. Průvod se třemi králi na velbloudech bude k vidění například 6. ledna v Praze.

Autor: Kateřina Charvátová