Turnovské „íčko“ je nejlepší centrum v Libereckém kraji

Liberecký kraj – Bezkonkurenčně první místo v Libereckém kraji, v soutěži nazvané Informační centrum 2017 získalo turnovské Regionální turistické informační centrum, které lidé najdou na náměstí Českého ráje.

ROHOVÝ DŮM na náměstí Českého ráje. V popředí sídlí Turistické informační centrum, restaurace má vchod z boku, z ulice 5. května. Zázemí pro návštěvníky města by mělo být právě místo ní. Foto: IC

V soutěži, vypsané asociací a vydavatelstvím KAM po Česku získalo i druhé místo, které mu v hlasovací anketě přisoudili respondenti, kteří vybírali celkem z 422 certifikovaných informačních center celé republiky. Vyhlášení výsledků ankety se konalo minulý týden ve Vrchlabí. „Anketa do jisté míry odpověděla na to, jak laická i odborná veřejnost vnímá práci našeho informačního centra, a do jaké míry jsme s nimi schopni komunikovat prostřednictvím sociálních sítí, městských zpravodajů a v neposlední řadě i osobně s návštěvníky,“ řekla ředitelka Eliška Gruberová. Podle ní se návštěvnost střediska na náměstí oproti loňskému roku zvětšila na dvojnásobek.

Otakar Grund