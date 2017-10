U nemocnice postaví Alzheimer centrum i park

Česká Lípa – Pozemky za českolipskou nemocnicí se promění v Alzheimer centrum, park i soukromé ordinace.

Areál českolipské nemocnice.Foto: mapy Google

Pětihektarovou plochu za nemocnicí v České Lípě včetně několika budov vlastní již druhým rokem společnost TTP Invest, která patří českolipskému podnikateli Tomislavu Procházkovi. S pozemky, které koupil od nemocnice za 16 milionů korun, má velké plány. Ruiny, o které neměla zájem nemocnice ani město, by se měly v příštím roce proměnit na Alzheimer centrum, soukromé ordinace, domov pro seniory a možná i soukromou školku. Z prostorné zeleně by měl vzniknout volnočasový park a soukromý park pro klienty Alzheimer centra.

„Momentálně jsme ve stavu, kdy proběhly demoliční práce a čekáme na vydání stavebního povolení, abychom mohli začít,“ popisuje Tomislav Procházka.

ZUBAŘ I ŠKOLKA

Z největší budovy, která je ve tvaru písmene L, by měly být soukromé ordinace. „Budou to moderní nájemné ordinace pro soukromníky. Předběžně by tam mělo být ORL a zubní klinika,“ představuje svůj záměr Procházka. V levé zadní části celého Procházkova pozemku by měl být především park. „Je tam jedna budova, ze které bych si představoval soukromou školku a správu parku. K tomu bude potřeba upravit územní plán, takže uvidíme, zda mi to povolí zastupitelstvo města,“ dodává majitel pozemků.

PIKNIK POD JABLONÍ

Z velké zelené plochy však nebude ledajaký park. Majitel má v plánu vytvořit spíše lidové sady. „Určitě bych tam chtěl ovocné stromy, nějaké zákoutí a lavičky. Mám představu, že u správce parku by si lidé mohli zapůjčit deky a koše na piknik,“ popisuje Procházka.

O prodeji pozemků i s budovami rozhodlo v roce 2014 tehdejší vedení nemocnice. „Dozorčí rada a vlastníci nakonec rozhodli, že lepší bude pozemky prodat, než do nich investovat několik desítek milionů,“ řekl již dříve Ivan Garaj, technický a provozní ředitel českolipské nemocnice.