Unikátnímu dvoru v Zákupech chtějí vrátit lesk

Zákupy - Hospodářský dvůr u zákupského zámku plánují památkáři opravit díky evropské dotaci.

Na devastaci hospodářského dvora se podepsalo zejména divoké období raných devadesátých let, kdy se dvůr stal předmětem restituce a majitel jej v té době nechal bez zajištění chátrat. Foto: ČTK/Radek Petrášek

Chátrající areál hospodářského dvora zámku v Zákupech by se mohl konečně dočkat opravy. Pokud památkáři získají evropskou dotaci, mohly by práce začít na podzim příštího roku. Rozlehlý dvůr, který vznikl ve druhé polovině 17. století, je dnes jednou z neohroženějších památek v Libereckém kraji.

Nejcennější část, architektonicky unikátní konírna, v níž v minulosti bylo ustájeno až 60 koní, potřebuje kompletní rekonstrukci. „Naším cílem je provést stabilizaci budovy, protože tam je hodně spodních vod a drenáže jsou zanesené. To je první důležitý krok. Opravit se také musí komplexně statika, krovy," uvedl ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu na Sychrově Miloš Kadlec.

Podle odhadu je na obnovu dvora potřeba 600 až 700 milionů korun. Z evropského programu ale mohou památkáři čerpat maximálně pět milionů euro (cca 135 milionů korun), které vystačí zhruba na třetinu areálu. Památkáři plánují dokončit rekonstrukci do roku 2020.

V přízemí by měla vzniknout expozice zaměřená na dopravu v době, kdy Habsburkové využívali Zákupy jako letní rezidenci. „Měly by tam být ukázky koňských postrojů, kočáry nebo třeba kufry, co se používaly," nastínil Kadlec. Další expozice bude v prvním patře, které v druhé polovině 19. století sloužilo k ubytování doprovodu rakouského císaře. Podle Kadlece tam vystaví předměty odkazující na zaniklé, nebo nepřístupné české zámky a hrady. Například na zbořený zámek v sousední Mimoni nebo na zámek ze Sloupu v Čechách, kde je domov důchodců.

Jedinečný architektonický komplex z konce sedmnáctého století, jehož součástí byly kdysi rozlehlé stáje, chlévy, ale také pivovar, je jedním z mála dochovaných příkladů typického hospodářského stavení barokního typu.