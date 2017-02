Už třicet let tvrdě dřou a kroutí hůlkou

Česká Lípa - Nejdéle fungující tým mažoretek v České Lípě, které si říkají Rytmic, oslaví kulaté jubileum.

Řadu úspěchů mají na svém kontě českolipské mažoretky Rytmic. Vystupuje za ně téměř šedesát děvčat od 4 do 21 let. Foto: archiv

Před třiceti lety tým mažoretek v České Lípě založila zpěvačka a místní rodačka Dagmar Calltová. Nyní jsou děvčata hrdými držitelkami několika titulů mistryň České republiky i medailistky ze světových soutěží.

Svých třicet let existence by mažoretky rády oslavily s širokou veřejností na plese, který k této události pořádají. „Rozhodly jsme se uspořádat 4. března v Kulturním domě Crystal ples pro všechny občany Českolipska. Těšíme se, že s námi všichni toto výročí oslaví a užijí si různá překvapení, které máme připravené včetně hlavní ceny večera, což je zájezd do Paříže," popisuje Beatrice Zvalčáková, jedna z trenérek této početné sestavy.

Zakladatelka Dagmar Calltová se oslav bohužel nedožila. Před časem prohrála boj s těžkou nemocí. Dorazit by však měl její syn Pavel, populární zpěvák, jehož hvězda stále stoupá. „Mamka by určitě měla radost, že to pořád funguje a takto se jim daří. Hodně tím žila a je úžasný, že už tolik let to drží svou tradici. Myslím si, že holky sleduje shora a drží jim vždy palce," řekl Pavel Callta, který se rozhodl, že na plese zahraje pár svých písniček.

Dříve mažoretky fungovaly pod KD Crystal, později pod hlavičkou DDM Libertin, při Základní škole Slovanka. V současné době mažoretky nemají žádného zřizovatele. Za Rytmic vystupuje a soutěží na šedesát děvčat ve věku od 4 do 21 let.

Děvčata vystupují na různých kulturních, společenských i sportovních akcích, účastní se mezinárodních festivalů a přehlídek. Vystupují na hudbu dechovou, ale i v moderním rytmu. V posledních letech pravidelně soutěží a spoustu ocenění získávají i na samotném Mistrovství ČR v asociaci MAC, kde soutěží nejenom ve skupinovém složení, ale i v sólu, duu a miniformacích.