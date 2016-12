V České Lípě po sedmi měsících skončí dopravní omezení na I/9

Česká Lípa - Most nad Moskevskou ulicí v České Lípy by měl být bez omezení průjezdný už dnes odpoledne.

Rekonstrukce mostu začala letos na jaře. Zcela hotovo bude v dubnu 2017.Foto: Deník/Jiří Jelínek

V České Lípě po sedmi měsících skončí dopravní omezení na silnici I/9. Kvůli výstavbě nového mostu na průtahu městem tam je od května kyvadlový provoz a na silnici se tvoří kolony. Nový most už je hotový, plný provoz na něm bude obnoven ve čtvrtek odpoledne. Pokračovat budou ještě dokončovací práce, zcela hotovo bude v dubnu.

Silnice I/9 od Nového Boru na Prahu patří k nevytíženějším komunikacím v České Lípě. Denně po ní projede kolem 15.000 aut. Rekonstrukce mostu nad Moskevskou ulicí se připravovala několik let. „Most byl ve velmi špatném stavu, nebylo možné to dál odkládat," řekl Jakub Hromádka, stavbyvedoucí společnosti SaM Silnice a mosty Česká Lípa, která stavbu zajišťuje.

Stav mostu byl podle něj tak špatný, že bylo nutné ho strhnout a postavit nový. Aby mohl být provoz na trase zachován, postavili vedle stavbaři provizorní most. Demolice a výstavba nového mostu stály včetně DPH zhruba 37 milionů korun.

Kvůli demolici a výstavbě nového mostu musela být několikrát zcela uzavřena Moskevská ulice pod ním. A to nejen pro automobily, ale také pro pěší. Dnes už je ale podle Hromádky nový most hotový a obnovení plného provozu nic nebrání. Před zimou se podařilo dokončit i vodorovné značení. Některé práce budou ale muset počkat do jara. „Dláždění budeme dodělávat až na jaře," doplnil stavbyvedoucí.

Sedmatřicetitisícová Česká Lípa je jedním z mála větších měst, kde není obchvat a tranzitní doprava včetně kamionů projíždí městem. Obchvat se sice začal v roce 2008 stavět a letos už měl být hotový, v roce 2010 ale akci stejně jako dalších 11 projektů zastavil z úsporných důvodů tehdejší ministr dopravy Vít Bárta (Věci veřejné). Hotová je mimoúrovňová křižovatka u Sosnové se silnicí, která končí nedaleko areálu koupaliště v Dubici v České Lípě. Dokončena byla v roce 2011. Navázat by na ni měla další 1,5 kilometru dlouhá etapa od Dubice do Dolní Libchavy. Podle odhadů ŘSD nezačne zřejmě stavba dřív než v roce 2018.