V Crystalu se bude zítra projednávat strategický plán a další krátké zprávy

Českolipsko - V Crystalu se bude zítra projednávat strategický plán, v Mimoni začínají opravy a další krátké zprávy.

Kulturní dům Crystal v České Lípě.Foto: Deník/Pavla Hurbanová

ČESKÁ LÍPA

V Crystalu se bude zítra projednávat strategický plán

Poslední náměty a připomínky mohou občané České Lípy uplatnit 4. dubna při veřejném projednávání Strategického plánu rozvoje města na období do roku 2023, které se uskuteční v Kulturním domě Crystal od 17 hodin. Strategický plán je zásadním rozvojovým dokumentem, který mapuje stav rozvoje města, vizi dalšího rozvoje, strategické cíle a opatření k jejich dosažení. „Hlavní zodpovědnost za jeho schválení má zastupitelstvo. Přesto bychom rádi slyšeli připomínky a náměty občanů, zejména pokud by šlo o upozornění na případné omyly či chyby v textu," říká starostka Romana Žatecká.

Uzavírky ulic omezí dopravu

S komplikacemi musejí v těchto dnech počítat řidiči i cestující hromadnou dopravou (MAD) v České Lípě. Kvůli výkopovým pracím při rekonstrukci vodovodu a kanalizace je až do 23. dubna uzavřená Arbesova ulice. Autobusy MAD tak nezajíždí k zastávkám U Průmyslovky, Arbesova a Soud. Práce na plynovodu si pak vyžádaly omezení dopravy v ulici Antonína Sovy, a to od křižovatky s ulicí Na Nivách po křižovatku s ulicí Železničářská a v ulici Železničářská. Částečné nebo úplné uzavírky potrvají na Slovance až do konce května.

Ti nejlepší píší rychlostí přes 300 úhozů za minutu

Hbité prsty a soustředěnou mysl potřebovali účastníci krajského kola soutěže v grafických disciplínách, kterou tento týden hostila Obchodní akademie v České Lípě. Čtrnáct žáků obchodních škol z celého kraje měřilo své síly ve dvou disciplínách, desetiminutovém opisu textu na počítačové klávesnici a v úpravě textu ve Wordu. V kategorii opis první místo obsadila Tereza Hrdá z VOŠMO a OA Jablonec nad Nisou, druhý skončil domácí Marek Šturma a jako třetí se umístil Jiří Dostál z OAHŠ SOŠ Turnov. Všichni výherci s výkonem přes 300 hrubých úhozů za minutu. Kategorii wordprocessing ovládli českolipští žáci, první byl Michal Drahotský, druhé místo bral Martin Stejskal a třetí skončila Nela Cardová.

Školáci budou soutěžit o výlet do obory ve Skalici

Zvířata v našich lesích. To je název osmého ročníku výtvarné soutěže, kterou pořádá pro děti z mateřských a základních škol město Česká Lípa ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem a Městskými lesy. „Letošní ročník jsme tematicky zaměřili na šelmy našich lesů. Těšíme se, jakými obrázky nás děti překvapí. Jistým lákadlem soutěže je tradiční odměna. Vítězové jednotlivých kategorií totiž pro celou třídu získají výlet do obory ve Skalici u České Lípy s odborným výkladem majitele v roli průvodce," říká místostarostka Alena Šafránková. Soutěže se mohou zúčastnit žáci mateřských a základních kol, kteří prostřednictvím svých pedagogů odevzdají do 28. dubna své výtvarné práce na odboru životního prostředí Městského úřadu Česká Lípa. Vítěze město vyhlásí na květnové přehlídce trofejí ve Skalici u České Lípy.

DOKSY

Rybolov začne později

Kvůli stále nízké hladině vody po podzimním a zimním odbahňování Dokské zátoky začne letos se zpožděním rybářská sezona na Máchově jezeře. S platnou místní povolenkou budou moci vyrazit rybáři za svým koníčkem od 15. dubna, tedy o dva týdny později než loni. Lovné úseky zůstávají stejné jako v loňském roce, stejně jako ceny povolenek, které jsou v prodeji v dokském infocentru. „Opět plánujeme rybářské závody. Neuskuteční se ale začátkem dubna jako v loňském roce, ale až v průběhu sezony," dodal Jiří Brosche z OPS Máchovo jezero.

Registrace na EuroHry spuštěna

Dva dny po spuštění registrace na další ročník oblíbeného sportovního víceboje EuroHry Doksy se pořadatelům přihlásilo už sedmdesát týmů, které chtějí na konci srpna měřit síly u Máchova jezera. O sportovní klání v Doksech, které se letos bude konat o víkendu 25. až 27. srpna, je každoročně obrovský zájem a sjíždějí se na něj sportovní nadšenci z celé republiky. Sportovat se bude opět po celém městě.

SLUNEČNÁ

V restauraci nechal peněženku, nikdo ji nevrátil

Slunečná O deset tisíc korun a doklady přišel minulý víkend šestatřicetiletý muž z České Lípy, který se bavil v restauraci na Slunečné. Když se ale vrátil v neděli nad ránem domů, zjistil, že si tam zapomněl peněženku. Měl v ní osobní doklady, platební kartu, malý technický průkaz k vozidlu a hotovost 9 350 korun. Vrátil se proto zpátky, ale už ji tu nenašel. „Postaral" se o ni nepoctivý nálezce, který si ji ponechal. Muž již podal na neznámého pachatele trestní oznámení.

SOSNOVÁ

Vyzkoušejte si jízdu pod vlivem

Řídím bez opice. Takový název nese akce, kterou bude příští neděli pořádat krajská Policie ČR na autodromu v Sosnové. Řidiči si zde budou moci zdarma pod dohledem policistů vyzkoušet jízdu se speciálními brýlemi, které simulují stav opilosti. Součástí preventivního dopoledne na autodromu v Sosnové budou i besedy na téma alkohol za volantem. Cílem akce je upozornit na nebezpečí, které alkohol při řízení představuje.

KAMENICKÝ ŠENOV

Volné pozemky mají v Šenově

Sen o bydlení ve vlastním domě na vlastním pozemku se může splnit například v Kamenickém Šenově. Město zde nabízí zhruba dvacítku zasíťovaných stavebních parcel, které čekají na své majitele. Cena za metr čtvereční je z pohledu průměru v regionu poměrně příznivá. 200 korun bez DPH. Rozloha parcel je různá, pohybuje se od zhruba sedmi set, do patnácti set metrů čtverečních.

MIMOŇ

V Mimoni začínají opravy

Nového vodovodu a kanalizace se dočkají obyvatelé z Komenského a Růžové ulice v Mimoni. S rekonstrukcí sítí začíná Severočeská vodárenská společnost (SVS) v těchto dnech, hotovo by mělo být do konce června. „Kanalizační stoky jsou ve špatném technickém stavu, potrubí je popraskané a netěsné. Také vodovod v obou ulicích je poruchový. Proto proběhne souběžná rekonstrukce, na kterou naváže město s opravou povrchu komunikací," uvedl mluvčí SVS Jiří Hladík.