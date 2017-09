V Lípě se zahraniční studenti rozhodně neflákají

Českolipsko – Během svého týdenního pobytu na Českolipsku zpestřili žákům Základní školy Slovanka v České Lípě výuku studenti z Albánie, Ukrajiny, Gruzie, Arménie, Litvy a Itálie.

Že cizí jazyky nejsou nuda, ukázalo žákům Základní školy Slovanka v České Lípě dvaačtyřicet zahraničních studentů z evropského programu výměny mládeže Erasmus+. Mladí lidé z Albánie, Ukrajiny, Gruzie, Arménie, Litvy a Itálie jsou na Českolipsku na týdenní stáži, jejíž součástí je mimo jiné hravou formou seznámit školáky s jejich jazykem a národem.

Vše navíc probíhá v angličtině a často je úroveň znalosti jazyka u žáků a zahraničních dobrovolníků podobná. „Je skvělé, že žáci ztrácejí při komunikaci ostych, který by měli například před rodilým mluvčím,“ pochvaluje si zástupkyně ředitele Základní školy Slovanka Jaroslava Letáková. „Líbí se mi, že se naučím cizí slova,“ říká Kryštof z 5. B během hry, jejímž cílem je odhadnout anglický ekvivalent slova napsaném v jazyce jednoho z hostů.

Moderní nomád

„Zdejší žáci jsou šikovní, rychle pochopí, o co jde,“ podotýká Manuel Victoria ze Španělska, který v rámci partnerského dobrovolnického programu EVS pomáhá s organizací. V České Lípě zůstane několik měsíců. „Je to tady nádherné, moc se mi líbí město i lidé tady,“ chválí svůj současný domov Manuel. Před dvěma týdny do Lípy přijel z Dublinu.

Na celém aktuálním týdenním programu Erasmus+ se dohromady podílí více než padesát lidí z různých koutů světa. Jejich hlavní základnou je Poslův Mlýn v Doksech, kde se v uplynulých dnech sžívali a pilně připravovali na „ostré nasazení“ na Slovance. Samozřejmě nechybí ani poznávání regionu nebo návštěva bazénu. „Někdo říká, že je Erasmus jen takový výlet, ale u nás si to musejí opravdu odmakat. A musím říct, že dřeli jako koně. A taky jsme je za odměnu vzali na Bezděz,“ směje se koordinátorka projektu Gabriela Medwell z neziskové organizace Aim At Support.

Propracovanost jejích projektů je také klíčem k výraznému úspěchu při schvalování dalších obdobných aktivit pro mládež z Českolipska i ze zbytku světa.