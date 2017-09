V Lípě začala topná sezona. O deset dní dříve než vloni

Česká Lípa – Českolipská teplárenská pustila teplo do radiátorů.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Českolipská teplárenská (ČT) začala připravovat během čtvrtka 13. září topnou soustavu na zahájení vytápění. To je o deset dní dříve než vloni, kdy bylo venku teplo ještě na konci září.

Průměrná teplota v České Lípě se tento týden dostala pod 13 stupňů Celsia a pro další dny platí obdobná předpověď. Domy už vyčerpaly veškerou energii získanou v létě a potřebují se dohřát, aby všichni zákazníci měli dostatečný tepelný komfort.

„V příštích týdnech předpokládáme přitápění v ranních a večerních hodinách podle aktuálního vývoje počasí,“ říká mluvčí ČT Lukáš Jankovský a uživatelům radí. „Pro nejlepší využití energie si otevřete v nejbližších dnech naplno všechny termoregulační ventily a proveďte odvzdušnění. Následně je nastavte na teplotu, na kterou jste zvyklí.“

Pro informace o dodávkách tepla mohou odběratelé kontaktovat dispečink na telefonních číslech 487 834 066, 602 457 788.

Během pátku by se měly začít vytápět i domy společnosti CPI byty na českolipském sídlišti Sever. Podle některých obyvatel je to pozdě. „Nechápu, proč to nepustili dříve. Pokud je někomu zima, tak si zatopí, a pokud ne, tak si prostě topení nepustí. Rodiny s dětmi, nemocní lidé, co potřebuji teplo, tak všichni mrznou,“ napsala nám Vlaďka ze Severu.