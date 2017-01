V Náhlově oslavili narozeniny brazilské císařovny Leopoldiny

Náhlov /FOTO, VIDEO/ - Osudy Dony Leopoldiny, rakouské arcivévodkyně, brazilské císařovny a portugalské královny, připomnělo sobotní setkání v Muzeu Vystěhovalectví do Brazílie v Náhlově.

Na setkání, které připomnělo 220 let od narození Leopoldiny a 200 let od jejího doplutí do Brazílie, nechyběl dort s její podobiznou, který upekla cukrárna ve Stráži pod Ralskem. Pila se také pravá brazilská káva.

Na čtvrté setkání k jejímu uctění dorazila novinářka Magdalena Dietlová a pořadatelé ze Spolku Náhlov a Spolku historie Mimoňska přivítali také hosty z Brazílie, jejichž předci odešli do jižní Ameriky z Čech. „Otec zve na setkání vždy nějakou významnou a zajímavou ženu. Někoho jako byla Leopoldina. Letos pozval Magdalenu Dietlovou," říká dcera majitele muzea Petra Polakoviče Anna. Paní Magdalena vyjádřila obdiv, jak mladá Leopoldina vážila cestu do Brazílie a jak se tam zasloužila o rozvoj státu.

Marie Leopolda Rakouská, která se narodila 22. ledna 1797 ve Vídni, byla páté dítě z dvanácti dětí císaře Františka I. Jako budoucí ženich jí byl vybrán portugalský korunní princ Don Pedro, který poté, co jej s celou královskou rodinnou a dvorem vyhnal Napoleon z vlasti, žil nyní v daleké Brazílii. Na cestu do Brazílie se Leopolda vydala 2. června 1817 i se svým početným doprovodem a do Brazílie dorazili po těžké a strastiplné cestě 5. listopadu 1817.

Na popud své manželky přijal Pedro nabídku postavit se do čela brazilského hnutí za nezávislost, které vyvrcholilo 12. října 1822 jeho korunovací na císaře brazilského. Leopolda tak dosáhla svých politických cílů, když se největší země Jižní Ameriky stala monarchií a trůn byl přisouzen jejím potomkům.

Po počátečních sporech se svým otcem dosáhla Leopolda toho, že Brazílii jako suverénní stát uznali nejprve Habsburkové a následně i Portugalsko.

(s využitím Wikipedie)