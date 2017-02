V nemocnici stále chybí zaměstnanci

Česká Lípa - V českolipské nemocnici se intenzivně řeší problém s nedostatkem lékařů a sester.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Problémy jsou na všech odděleních, určitě se budeme a snažíme se situaci zlepšit," uvedl Pavel Marek, který je od ledna nově pověřený řízením nemocnice.

K omezení lékařské péče dojde pouze na chirurgii. „Nemocnici s poliklinikou v České Lípě chybějí chirurgové, ve druhé polovině února proto na dva týdny omezíme plánované operace. Akutní péče bude ale zajištěna," uvedl ředitel pro zdravotní obory českolipské nemocnice primář ARO Lubor Picmaus.

Čtyři lékaři chirurgického oddělení podali ke konci roku výpověď. Je to polovina stálých lékařů oddělení, dalších devět chirurgů spolupracuje s nemocnicí externě. V případě potřeby vypomohou ale podle Picmause chirurgové z Liberce. Nové vedení bude pro oddělení chirurgie také hledat nového primáře, ten minulý dostal výpověď.

Není to ale poprvé, co musí českolipská nemocnice péči omezovat. Loni na přelomu července a srpna nemocnice musela na tři týdny uzavřít neurologii včetně ambulance, předloni bylo stejné oddělení uzavřeno na celý měsíc. Pacienti v takovém případě musí za specialistou ujet několik desítek kilometrů do Liberce, Děčína nebo Mladé Boleslavi. Na dva týdny byly loni o prázdninách omezeny i plánované ortopedické operace. Důvodem byl nedostatek lékařů a plánované dovolené.

Motivace nových i stávajících zaměstnanců bude jedním z největších úkolů pro nové vedení nemocnice.

Podle ředitelky pro ošetřovatelskou péči a vrchní fyzioterapeutky oddělení léčebné rehabilitace Dany Šperlíkové je důležité, aby atmosféra mezi zaměstnanci byla přátelská. Podle ní změny zaměstnanci uvítají. „Myslím si, že na hodnocení je ještě brzy, ale máme za sebou první poradu vrchních sester a vedoucích nelékařů a vnímala jsem, jak se atmosféra v průběhu uvolňovala, ale vše se ukáže až časem," popsala Dana Šperlíková.

Od změny ve vedení si dozorčí rada slibuje lepší služby, užší spolupráci s krajskou nemocnicí v Liberci a také větší důvěru pacientů v nemocnici. V představenstvu se objevují jak jména zaměstnanců českolipské nemocnice, tak i manažerů z vnějšího prostředí.

Českolipská nemocnice s 475 akutními lůžky slouží pro spádovou oblast se 110.000 obyvateli, jiná nemocnice na Českolipsku není.

Zařízení zaměstnává zhruba 840 lidí, z toho je 110 lékařů a asi 400 sester. Ročně je tam hospitalizováno kolem devatenácti tisíc pacientů, dalších 280.000 lidí projde ambulancemi.

Nemocnice je akciovou společností ve stoprocentním vlastnictví Libereckého kraje, předloni skončila v zisku 21,9 milionu korun při výnosech 714 milionů. Loňské výsledky zatím k dispozici nejsou, podle nového předsedy představenstva Pavla Marka budou zřejmě horší, zařízení by se ale mělo udržet v zisku.