V Šenově se potkali rytečtí mistři

Kamenický Šenov – Královskou disciplínou zušlechťovatelů skla je rytina. Na symposium se do Kamenického Šenova na týden vracejí také absolventi místní sklářské školy.

Prestižní setkání rytců doslova naruby obrátilo život na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově. Na 7. mezinárodní sympozium rytého skla od pondělí dorážejí umělci z celého světa a obsazují místní dílny. Studenti vyšších ročníků pomáhají s organizací a hlavně se mohou dívat „pod ruce“ zkušenějším kolegům.

„Tento týden mají všechny třídy speciální rozvrh. Mají jen výtvarné předměty, jako jsou kreslení nebo modelování. Navíc jsme pro ně připravili sérii workshopů, takže i lidé, co studují užitou malbu a do sklářských dílen by se nedostali, si mohou vyzkoušet broušení nebo design svítidel,“ popisuje zvláštní režim ředitel SUPŠS Pavel Kopřiva.

Návrat ke kořenům

Týdenního sympozia, jehož první ročník se uskutečnil už v roce 1996, se letos účastní dvacet mistrů rytců z Česka, Německa, Francie, Itálie nebo Rakouska. „Letos máme i zvláštní sekci pro studenty středních a vysokých škol, kam je zařazeno deset studentů z České republiky, Polska, Litvy nebo Slovenska,“ doplňuje Kopřiva.

Mezi rytci jsou samozřejmě i absolventi šenovské školy. Například Tomáš Lesser, nyní přední výtvarník karlovarské sklárny Moser, si přivezl i svůj vlastní stroj. Bytelně zpracovaný „kolovrátek“ ze dřeva a mosazi na první pohled vypadá, že už na něm za desítky let vzniklo nemálo uměleckých děl. Do starého železa jistě ještě dlouho nepoputuje. „Tady není moc co vylepšovat,“ říká Pavel Kopřiva a pobaveně ukazuje na fotografii na školní chodbě. „Tohle je naše rytecká dílna před sto lety, až na pár detailů je dodnes prakticky stejná,“ popisuje ředitel.

Zpět na výsluní

V Kamenickém Šenově se podařilo po mnoha letech opět osamostatnit rytecké oddělení. Poptávka po tradičním řemesle je stále veliká, což si nejspíše uvědomují i budoucí skláři, kteří se rozhodli na „královskou disciplínu“ zaměřit. „Shodou okolností u nás minulý týden byl personální ředitel Moseru. Jedná se o jednu z posledních skláren, která se rytinou zabývá, a kromě foukačů skla, kterých je tradičně velký nedostatek, shánějí právě rytce,“ podotýká Kopřiva.

Noc světla a veletrh

Týdenní symposium není zajímavé jen pro lidi z oboru. V některé z doprovodných akcí si své najde i široká veřejnost. V pátek 15. a v sobotu 16. září v dopoledních hodinách budou v šenovském Kulturně literárním a vzdělávacím centru k vidění hodinové ukázky řemeslné dovednosti rytců, které po celý den doplní Fair and Trade veletrh. Zde si návštěvníci budou moci případně nějaký kus umění zakoupit.

V sobotu pak proběhnou ve sklářské škole a v nedaleké továrně Preciosa lustry dny otevřených dveří, na samý závěr je pak přichystaná tradiční Noc skla a světla.