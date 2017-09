V Šenově ukázali veřejnosti tajemství tvorby lustrů

Kamenický Šenov - Sychravou podzimní sobotu využily rodiny ze všech koutů republiky k návštěvě dne otevřených dveří v jedné z největších skláren v regionu. Vítanou výhodou jejich volby byla možnost se pořádně ohřát u rozpálených pecí na huti.

Téměř půlkilometrovou cestu k závodu firmy Preciosa v Kamenickém Šenově lemovaly zaparkované automobily. Soudě podle jejich poznávacích značek, věhlas zdejšího „Křišťálového údolí“ daleko přesáhl hranice severních Čech.

NA VLASTNÍ KŮŽI

„Já ti s tím budu točit, a ty budeš foukat, jo?“ říká mistr sklář malé dívce, která si „na verštat“ přišla zkusit jeho těžkou práci. Výslednou prolisovanou kouli, či jiný tvar ze skloviny vždy označil a nechal jej odnést do chladicí linky. Na jejím konci si své první dílo mohli převážně mladí návštěvníci vyzvednout. „Moc se mi to líbí, mám ráda teplo,“ hihňá se dvanáctiletá Pavlínka Procházková. O kariéře přímo ve výrobě neuvažuje, ale klidně by se prý stala designérkou.

Vyznačená trasa velké i malé hloučky turistů a hostů bezpečně provedla celým procesem výroby lustrů a zakázkových světelných objektů. Společnost Preciosa je vyváží z Kamenického Šenova do celého světa. Výsledné dílo zde vzniká od samotného návrhu přes přípravu forem ve slévárně a zpracování jednotlivých dílů, jejich broušení nebo barvení, až po sestavení a zapojení všech dílů skládanky do zářivého výsledku. Ten pak představuje desítky hodin práce.

Sklárna se svým dnem otevřených dveří připojila k celotýdenní oslavě zpracování skla, kterou zde bylo 7. mezinárodní symposium rytců. V místní uměleckoprůmyslové škole sklářské a na dalších místech proběhly četné workshopy, které přiblížily královskou disciplínu zpracovatelů skla budoucím sklářům i široké veřejnosti.

V šenovském Sklářském muzeu na závěr týdne proběhla vernisáž výstavy, které se zúčastnilo okolo třiceti umělců z celého světa. Plody jejich práce bude možné v muzeu obdivovat až do 31. října.