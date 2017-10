Věřím, že já pro vás komik z Prahy nejsem a nebudu, odpověděla Michaela Marksová

Liberecký kraj – Přinášíme výběr dotazů, které jsme včera kladli v online rozhovoru Michaele Marksové.

Michaela Marksová.Foto: Archiv Michaely Marksové

Rád bych znal váš názor na vaše stranické kolegy, kteří tíhnou k lacinému populismu, např. na adresu Romů.

Problematika sociálně vyloučených lokalit je velmi složitá, na jejím řešení je ale potřeba pracovat společně - stát může pomoci penězi, např. na veřejně prospěšné práce či bydlení, zbytek je ale na jednotlivých obcích a městech. A nikdo nemá recept, kterým by tento jev zmizel, jak mávnutím kouzelného proutku. Mám ale zkušenost, že tam, kde se obec problému systematicky věnuje a s těmi lidmi pracuje, je situace mnohem lepší. Populistická hesla by nikdo za ČSSD hlásit neměl.

Říká se, že jste budoucí česká Merklová. Máte takové ambice? Mně by se to docela líbilo mít v čele státu konečně nějakou pořádnou ženskou s vizí.

Já nevím, mám hlavně ambici, co nejlépe dělat pro lidi to, co dělám a pak se uvidí!

Co jsou priority vaší kandidatury pro náš kraj?

Z vysloveně krajských priorit, které je potřeba řešit na celostátní úrovni, je to určitě zlepšení vlakového spojení Liberce s Prahou, pak jednání s Poláky na téma rozšiřování dolu Turów či finance na opravu Ještědu, protože to je kulturní památka celostátního významu. Dále je nesmírně důležité udržet dostupnou síť zdravotnických zařízení a nemocnic. Jak je to s rodičákem, povedlo se vám prosadit rychlejší čerpání? Co dalšího se prosadilo pro matky s dětmi? Ano, čerpání rodičovského příspěvku už je možné rychleji. Dále jsme uzákonili dětské skupiny, což pomohlo navýšit počet míst pro předškolní děti, zavedli jsme pro obce projekt „mikrojesle“ pro děti od půl roku, navýšili rodičovský příspěvek pro pracující rodiče a navýšili daňové slevy. Určitě máme ještě dluh ve vytvoření sítě veřejných služeb např. manželské poradny, družiny pro školní děti atp.

Proč pořád chodí lidé z Prahy do krajů viz ten komik z ano v roce 2013 a nyní vy?

Stává se to, že strany vyšlou lidi kandidovat mimo kraje, ve kterých bydlí… věřím, že já komik z Prahy pro vás nejsem a nebudu. Jak budete řešit problém lidí, kteří jsou dlouhodobě registrovaní na ÚP a pobírají dávky, přestože jsou práceschopní. Fabriky v Libereckém kraji potřebují stovky pracovníků a pomalu už se začínají poohlížet po zaměstnancích v zahraničí. V ČR je teď nejnižší nezaměstnanost z celé EU. Většina lidí z ÚP, co jsou dlouhodobě nezaměstnaní, jsou buď zdravotně postižení, nebo ve skutečnosti práceschopní nejsou, nemají často vzdělání ani kvalifikaci… Jsou to ti, které je potřeba zaměstnat na veřejně prospěšné práce atp. Nicméně od července platí novela zákona o hmotné nouzi a pokud si tito lidé nenajdou práci, sníží se jim dávky. A také pokud se budou ohánět potvrzením od lékaře, budou muset nastoupit na léčbu a budeme je kontrolovat (což dosud u lidí registrovaných na ÚP nebylo).