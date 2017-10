Vězni s postižením vyžadují větší péči. I ochranu před ostatními

Stráž pod Ralskem - Rozhovor s Martinou Krutinovou, mluvčí věznice ve Stráži pod Ralskem, o specializovaném oddíle pro mentálně retardované.

Mluvčí a zároveň vedoucí správního oddělení věznice ve Stráži pod Ralskem Martina Krutinová. Foto: archiv věznice

Deset let funguje ve věznici ve Stráži pod Ralskem specializovaný oddíl pro výkon trestu odsouzených s mentální retardací (SpO). Svůj trest si tu nyní odpykává 21 mužů. Obdobu takovéhoto oddílu má pouze jedna další věznice v republice. O provozu tohoto zvláštního oddílu jsme si povídali s mluvčí věznice a zároveň vedoucí správního oddělení Martinou Krutinovou.

Jak se liší režim oproti běžnému výkonu trestu?

Do tohoto oddílu jsou kromě odsouzených mužů, u nichž byla diagnostikována mentální retardace, zařazováni také odsouzení, kteří jsou různým způsobem sociálně handicapováni, ať již fyzicky, či osobnostně, a pro něž je standardní výkon trestu v podmínkách běžných oddílů velmi náročný, či dokonce ohrožující. Hlavní rozdíl je v tom, že se těmto odsouzeným zaměstnanci věznice mnohem intenzivněji a častěji věnují. Každý den se s nimi setkávají na ranní komunitě, řeší aktuální problémy, rozebírají kázeňské přestupky, ke kterým došlo. Snaží se jim vštěpovat zásady slušného jednání se všemi osobami, včetně spoluodsouzenými, se kterými přicházejí do kontaktu, a etická pravidla pro mezilidské vztahy. Třeba zlaté pravidlo „Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.“

Setkávají se i s odsouzenými z jiných oddílů?

Spíše výjimečně, třeba v čekárně na zdravotnickém středisku, při přesunech v rámci věznice, někdy i při brigádách při úklidu města. Ale jsou přitom vždy pod dohledem zaměstnanců věznice a jsou proto chráněni před ataky či posměchem ostatních odsouzených. Zaměstnanci věznice se je snaží převádět vždy zvlášť a nenechávat je nikde samotné s ostatními vězni, bez přímého dohledu. Kvůli svému handicapu by se mohli snadno stát terčem násilí, neboť „provokují“ tím, že jsou jiní a jinak se projevují.

Pobytem v SpO jsou do značné míry chráněni před případným násilím ze strany spoluodsouzených.

Za jaké trestné činy se tito muži do věznice nejčastěji dostanou?

Je to různé, jedná se o široké spektrum trestné činnosti, nejvíce je to za majetkovou trestnou činnost, ale jsou mezi nimi i násilníci, včetně sexuálně motivované násilné trestné činnosti. V tomto směru nejsou jiní než ostatní odsouzení, jejich trestná činnost je velmi pestrá.

Jak se s mentálně postiženými vězni pracuje?

Všichni absolvují terapeuticko výchovný program, který má zmírnit rizika, která odsouzení představují pro společnost a která byla i příčinou jejich trestné činnosti. Důležitým cílem je všestranná příprava na propuštění z výkonu trestu. Odsouzeným se intenzivně věnuje tým zaměstnanců, skládající se z vychovatelů, speciálního pedagoga, psychologa, vychovatele-terapeuta, kaplana, sociální pracovnice a dozorců. Kromě toho s nimi odborně pracují i pracovníci státních i neziskových spolupracujících organizací.

Většina odsouzených ze Stráže dochází do práce, je tomu tak i u handicapovaných mužů?

Ti, u kterých lze předpokládat, že toho nezneužijí, se účastní pravidelně akcí mimo věznici v doprovodu zaměstnanců. Buď vykonávají bezplatnou práci pro město přímo ve Stráži pod Ralskem, kdy pomáhají s úklidem, údržbou zeleně, odklízením sněhu, nebo se účastní vzdělávacích a zájmových akcí mimo věznici, zaměřených na poznání kraje, získání a rozvoj znalostí z oblasti zeměpisu, dějepisu, přírody a společenských věd.

Jak se tohoto oddílu dotkla novela, která zredukovala počet typů českých věznic pouze na věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou?



Do 1. října letošního roku zde byli umístěni pouze odsouzení muži určení soudem do typu věznice s dozorem. V současné době je tento oddíl určen pro odsouzené muže určené do věznice s ostrahou se středním stupněm zabezpečení, tedy obdobu dřívějšího dozoru, a s vysokým stupněm zabezpečení. Tím došlo k rozšíření kritérií pro umístění do tohoto speciálního oddílu. Kapacita oddílu je nyní 38 míst.