Vietnamci v Lípě oslavili Nový rok. Přijel i velvyslanec

Česká Lípa - V Kulturním domě Crystal v České Lípě se ve čtvrtek sešlo něco kolem čtyř set Vietnamců, aby oslavili začátek nového roku.

Vietnamci slavili příchod roku 2017 v Crystalu.Foto: FB

Akce je v České Lípě tradiční a pořádá ji Svaz Vietnamců v České Lípě. Dorazili sem i Vietnamci z Mimoně a Nového Boru, ale i z širokého okolí jako například z Liberce, Děčína, Mladé Boleslavi.Akci si nenechali ujít ani významní hosté, mezi něž patří Truong Manh Son, vietnamský velvyslanec České republiky, a starostka České Lípy Romana Žatecká.

„Moc děkuji pořadatelům za tuto akci. Pořád jen pracuji a moc neodpočívám, díky takovéhle akci mám možnost se pobavit," říká Vo Thi Kim Quý, která v České Lípě žila se svou rodinou 31 let a před čtyřmi lety se přestěhovala do Nového Dubu. „Takovéhle oslavy se pořádají všude v České republice, kde žijí Vietnamci. Je to už tradice, která se dodržuje každý rok a i my v České Lípě ji dodržujeme," říká Lê Tuan Linh.

„Bylo to moc krásné. Na akci jsem měla průvodce, který mi překládal, co se zrovna děje. Říkal mi například, co je na stole za jídlo a vše mi vysvětloval, staral se o mě velice galantně, bylo to opravdu krásné," říká o akci starostka České Lípy Romana Žatecká. Místní vietnamská komunita, která v České Lípě čítá přibližně 300 lidí, začala nedávno s radnicí spolupracovat.

„Jednám s nimi asi půl roku, navázali se mnou kontakt, chtěli mluvit o tom, co my bychom od nich potřebovali, a mě zajímalo, co by oni potřebovali pro podporu svých aktivit. Dohodli jsme se, že se budeme potkávat pravidelně, budeme je podporovat po stránce kulturních a sportovních příležitostí," upřesnila Žatecká. „Nutno říci, že je to komunita, která v našem městě žije už dlouhé roky, mluví skvěle česky, chodí tady do škol a za kulturou, přispívají k rozvoji města a podnikají tady, takže spolupráce je na místě a překvapuje mě, že byla navázaná až teď," dodala starostka.