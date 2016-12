Vlci opět zaútočili na stádo ovcí

Českolipsko - Odškodné za roztrhané ovce, které mají na svědomí vlci, zaplatí dalším chovatelům Liberecký kraj. Letos o odškodnění požádalo pět chovatelů, od kraje dostanou 35 000 korun.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Podle ochránců přírody žije na Českolipsku přibližně desítka vlků. Zdá se, že si oblíbili především obec Bezděz, kde v září došlo k poslednímu případu, kdy vlci zaútočili na ovce.

RARITA PRO TURISTY

„I když je to u nás v obci rarita a ptají se na to i turisté, tak rádi určitě nejsme, hlavně protože zde působí škodu právě na ovcích. Chovatel, kterému se tento incident stal již po několikáté, bydlí na začátku obce a je z toho opravdu nešťastný. Zkouší různá opatření, ale zatím marně," uvádí Jaroslav Cinkl, starosta obce Bezděz.

Zmíněnému chovateli bude kraj škodu platit již po třetí. Za poslední incident dostane 2 200 korun. „Škodu majiteli ovce vyplatí Liberecký kraj, který má pro tento případ k dispozici dotaci od Ministerstva financí ČR vyhrazenou právě pro náhradu škody způsobenou vybranými, zvláště chráněnými živočichy, mezi které vlci patří," říká Jiří Löffelmann, radní pro resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. Než se taková škoda vyplatí, musí se prozkoumat, zdali byl viníkem opravdu vlk obecný.

Podle ochranářů si vlk vybírá jako potravu ovce jen zřídka. Jeho potravou jsou převážně divoká zvířata. „Z vlčího trusu, který jsme zatím nasbírali, je patrné, že se vlci u Máchova kraje živí hlavně srnci, divokými prasaty, daňky, případně muflony," podotýká ochranář velkých šelem Miroslav Kutal.

I tak na kraji letos zaznamenali celkem pět případů napadení ovce vlkem. Loni kraj obdržel žádosti dvě, schválil však pouze jednu, za kterou vyplatil 6 000 korun. Vlci nejsou jediná zvířata, za která kraj vyplácí odškodné.

Podle zákona se poskytuje náhrada škody způsobené nejen vlkem obecným, ale také bobrem evropským, vydrou říční, medvědem hnědým, rysem ostrovidem a losem evropským. Většina z nich se ale v Libereckém kraji nevyskytuje. Od roku 2000 kraj nejvíce peněz vyplatil na náhradách škod, které působili rybářům kormoráni. Dohromady to bylo 1,8 milionu korun. Od roku 2013 však už mezi zvířata, za něž se náhrady vyplácejí, nepatří. Náhrady za více než 28.000 korun vyplatil kraj také za škody způsobené vydrou říční.

JAK OVCE CHRÁNIT

Ochránci zvířat se snaží chovatelům ovcí pomáhat. „Chovateli z Bezdězu jsme nabízeli zapůjčení elektronického ohradníku, neměl jej však kam zapojit," řekl Koordinátor projektů na ochranu velkých šelem Miroslav Kutal.

Chovatelům se dále doporučuje pořídit si například pasteveckého psa, komu se nevyplatí koupě pasteveckého psa, měl by si stádo ochránit jinak. Existují různá zařízení k odplašování šelem. „Jsou to kupříkladu fáborky, kousky textilií a různé další šustící nebo cinkající předměty, rozvěšené na ohradách, případně to mohou být klasičtí strašáci, umístění v ohradě s ovcemi," doporučují ochránci šelem v Beskydech. „Tyto předměty pro vlky znamenají změnu, spojenou s pachem člověka, kterého respektují a raději se těmto místům vyhnou. Odplašovací zařízení je nutné obměňovat zhruba po týdnu, jinak ztrácí svou účinnost,"dodává Miroslav Kutal.