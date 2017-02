Vyjeli kontrolovat spící chaty

Doksy /FOTOGALERIE/ - V neprůstřelné vestě jsme se zúčastnili zvláštní společné operace dokských a českolipských policistů, zaměřené na opuštěné rekreační objekty.

„Jo tak vy si neděláte srandu, no tak jo." Taková byla moje druhá reakce na přátelskou nabídku ke zkoušce neprůstřelné vesty, kterou jsem na poprvé s díky odmítl. Nebyla to totiž nabídka, abych si na chvíli vyzkoušel policejní výstroj, ale jaksi podmínka.

Společně s policisty z Obvodního oddělení v Doksech a jejich kolegy z českolipského Oddělení hlídkové služby jsem vyrazil na jednu ze zimních kontrol rekreačních objektů. Ty v tomto období čekají, až na výjimky, opuštěné pod příkrovy sněhu.

„Je to čtrnáct dní, co kluci chytli v chalupě pachatele," vysvětluje nutná bezpečnostní opatření velitel policistů v Doksech Jakub Musil. Jak dodává, policisté chatičky, domky a rekreační objekty kontrolují i v rámci svých běžných hlídek.

Stopy ve sněhu

Chatová oblast na okraji Doks je naší první zastávkou. Já se soukám do těžké vesty, a osmička přítomných policistů se dělí na dvě skupiny. Následně vyrážíme k jednotlivým chatám. „U těch neobývaných je dobré sledovat, jestli nejsou ve sněhu čerstvé stopy," podotýká Jaroslav Šlambora, velitel akce a zároveň muž, který je za mě dnes odpovědný.

Systematicky kontrolujeme jeden objekt za druhým. Tedy, já stojím opodál, kdežto policisté kontrolují, jestli jsou správně zajištěné okenice, uzavřené vchody a jestli se v okolí objektu nepovaluje nic, co by se mohlo stát lákadlem pro nenechavce. „Hlásím nezabezpečený mop," říká žertem policista Přemysl Rückl.

Vzkazy chatařům

Všechny případné okolnosti hodné upozornění policisté zapisují společně s dnešním datem a časem kontroly na malé lístečky, které nechávají strčené ve dveřích chat. U některých nacházíme pozůstatky dřívějších kontrol. „Tenhle lístek jsem sem dával v listopadu," ukazuje u jednoho rekreačního objektu Šlambora.

U jedné z chat nacházíme otevřenou kůlničku na dříví, uvnitř není nic zajímavého, přesto policisté pořizují fotografie a záznam, obdobně jako u dalších podobných míst. „Může se to hodit. Pokud by majitel zjistil, že se dříve něco ztratilo, budeme alespoň znát časový rámec," vysvětluje Šlambora.

Během hodiny obě skupiny zkontrolovaly asi třetinu ze zhruba dvou stovek zdejších budov a objektů. „Máme dnes v plánu ještě Staré Splavy a pokud odpoledne zbude čas, budeme zde pokračovat," dodává Jaroslav Šlambora.

S policisty jsem přejel ještě do Starých Splavů. U jedné z chat potkáváme pána, který ji obývá celoročně. „Dřív se platil hlídač, pan Kolbrecht, který to tu denně obcházel. Ten pak umřel a tím to skončilo," říká celoroční chatař Petr Růžický s tím, že je dobře, že tuto „funkci" policie převzala.